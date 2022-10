Simpósio de Varejo sobre tendências do setor será dia 18 em Caxias

O 4º Simpósio Estadual do Varejo está na reta final de inscrições para o evento que vai movimentar Caxias do Sul na próxima terça-feira (18). Este ano os painéis terão conferencistas que vão conectar físico e digital, para envolver o público esperado de 400 participantes, 150 a mais que a edição de 2021.

O tema será Novos Tempos, Novos Olhares sobre o Consumo, e vai ter programação das 12h30min às 19h30min, no Intercity Caxias Hotel. O Sindilojas Caxias informa que o primeiro lote de ingressos já esgotou.

A partir desta quinta-feira (13), o valor para associados do Sindilojas Caxias pagam R$ 147,00. Já o público geral paga R$ 197,00. O 4º Simpósio Estadual do Varejo conta com o apoio institucional do Sistema Fecomércio Sesc Senac e do Sebrae RS. Informações e inscrições em www.sindilojascaxias.com.br/4simposio

Na feira que ocorre com soluções para o setor, vão ser exibidas tecnologias com uso de biometria facial e óculos de imersão. Nos painéis, estão previstas os palestrantes Denise Fraga, que vai falar sobre Conexões humanas em tempos digitais, Elifas de Vargas, com o tema Reels, Shorts & TikTok, o impacto dos vídeos no teu negócio, Fernanda Tochetto, Decifre sua mente, destrave seus resultados, e Pedro Bocchese, sobre Metaverso e o Varejo: como implementar e acelerar nossos negócios.