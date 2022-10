Comércio do RS têm alta tímida nas vendas em agosto, aponta IBGE

O comércio gaúcho ainda mostra dificuldades para aumentar as vendas, seguindo cenário nacional. Dados da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgados pelo IBGE, apontaram alta tímida de 0,4% na comercialização em agosto, frente a julho deste ano. O País ficou ainda no negativo, com queda de 0,1%.

A comparação é com o mês imediatamente anterior, que capta o comportamento na temporada em andamento. O número melhora se for considerado o quadro de agosto de 2021. Neste confronto, o desempenho sobe 10,9%, quarta maior alta do País. No ano, o setor acumula alta de 4,5% e, em 12 meses, de 5,5%.

A média brasileira avançou apenas 1,6%. No ano, o saldo ainda é negativo, de redução de 1,8% no volume comercializado, e em 12 meses, de 1,4%.

Estes são os dados do varejo mais geral, que vai de postos de combustíveis, supermercado, móveis, roupas a livrarias.

O recorte do varejo ampliado mostra queda na venda de veículos e materiais de construção. O fluxo caiu 0,4% em agosto no Estado. De janeiro a agosto, o avanço é de 1% e 1,7% em 12 meses.

No País, também teve recuo, levemente maior, de 0,6%, em agosto, de 2% no ano e em 12 meses.

O segmento de combustíveis subiu 63,3% em relação ao mesmo mês de 2021, que deve ser efeito de corte nos preços nos meses recentes. Os supermercados registraram alta de 7%.