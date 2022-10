Dia das Crianças: atrações estão em shoppings, feira ecológica e no mundo virtual

Dia das Crianças com tempo fechado e chuva em Porto Alegre e muitas cidades. A coluna Minuto Varejo lista as opções de diversão, seja em pontos físicos, como shopping centers, ou em meio virtual, como jogos. As marcas também entraram na onda de vender produtos nos dois mundos: real e no virtual.

O tema infantil terá programação além ddo dia 12. Feira Ecológica do Menino Deus promove eventos em três sábados (15, 22 e 29). Atrações em alguns shoppings também se estendem nos próximos dias.

O Praia de Belas aposta na experiência imersiva, levando as crianças a uma viagem pelo mundo das massinhas do Play-Doh. O espaço fica no segundo piso e terá programação até dia

O Iguatemi Porto Alegre promove ações especiais dentro do Vem Pro Play. Nesta quarta-feira, o ursinho mascote da programação vai interagir com o público e terá distribuição de adesivos, balões e doçuras. Haverá ainda brincadeiras lúdicas em algumas áreas, como jogo da velha gigante no 1º piso, próximo à loja O Boticário, e no 2º piso, próximo à Nespresso. Uma arte do jogo da amarelinha está no 1º piso, próximo à C&A, e no 2º piso, próximo à Zara.

O ParkShopping Canoas tem a exposição gratuita Encantos do Mar, com réplicas em tamanho real de diversos animais marinhos, que vai até dia 24. Também tem teatro até dia 14 com O Cravo e a Rosa, às 17h. Além disso, tem atrações pagas no piso L3, com Trenzinho Submarino, Carrossel dos Mares e Cine Virtual, com ingressos a R$ 20,00.

O Canoas Shopping oferta atrações na Praça de Eventos Guilherme Schell, com o Circuito Kids, com brinquedos infláveis, cama elástica, piscina de bolinhas e muito mais. Na Praça de Alimentação, o Toy Land traz brinquedos temáticos e jogos eletrônicos que vão animar a criançada.

Lugano lança jogo com mascote Luguito

A chocolate Lugano não ficou atrás e lançou o jogo eletrônico do seu ursinho mascote. As aventuras de Luguito, disponíveis para Android e IOS, têm etapas a serem percorridas que valem moedas de chocolate. O jogo foi inspirado no Super Mario e no Tom Corredor.