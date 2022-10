Marca nacional de cosméticos abre loja em prédio centenário na cidade mais budista do RS

Cada vez marcas nacionais avançam em cidades pequenas e médias do interior gaúcho. Do eletromóveis, moda e agora cosméticos. Uma das grifes mais conhecidas no País que opera com franquias desembarca na cidade conhecida por seu templo budista do Rio Grande do Sul. O Boticário chegou com estilo a Três Coroas, polo calçadista no Vale do Paranhana, abriu em uma casa centenária e patrimônio histórico e cultural municipal.

A loja está na Casa da Família Robinson, do anos de 1917. O sobrado com a fachada verde e detalhes em branco foi reformado em 1957 e dividido nos dois blocos atuais. A casa já abrigou escola, cinema, enfermaria, farmácia, fábrica de calçados, uma agência bancária, um instituto de beleza e até um bingo, conta a franqueada Fatima Jussara Matos da Silva Teixeira, em nota.

O novo ponto do O Boticário traz as linhas de produtos e foca na jornada do cliente. Uma das facilidades é o atendimento móvel. A compra é finalizada no terminal de pagamento em vez de ser no caixa. Segundo a marca, o tempo de permanência na loja reduz.

Outro detalhe do varejo é o mobiliário modular, que tem "menos intervenções com obras civis, reduzindo consideravelmente a produção de resíduos". A madeira utilizada tem certificação FSC e a iluminação é feita 100% em LED. As luminárias são feitas de plástico verde reciclado, que contém material de embalagens pós-uso, detalha a marca. "A redução do consumo energético pode chegar a 20%, em média."