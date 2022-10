Inadimplência sobe em Porto Alegre e no RS e resiste em ceder

A inadimplência voltou a ganhar tração e subiu entre porto-alegrenses e na média estadual, segundo os números divulgados nesta quinta-feira (6) pela Câmara de Dirigentes Lojistas da Capital (CDL-POA). O indicador apurado pela entidade, a partir do banco de dados da Boa Vista, aponta que os débitos alcançaram 31,8% dos porto-alegrenses acima de 18 anos e 29,5% dos gaúchos em setembro.

Os dois recortes estão acima da média brasileira, de 29,1%, também formulado com base no percentual de pessoas físicas com algum tipo de limitação em crédito, cheque ou protesto, explica a CDL-POA, em nota. Em agosto, a média na Capital havia ficado em 31,6% e no Estado, em 29,3%

Entre as unidades da federação, o Rio Grande do Sul ostenta o 15º maior índice de atrasos. O campeão é o Mato Grosso do Sul, onde a taxa é de 41,1%, ou seja, mais de quatro a cada dez consumidores do estado estão com débitos em aberto.

O dado para Porto Alegre é o maior desde fevereiro, quando a série começou a ser feita e quando a taxa ficou em 31,2%. O mesmo vale para o Estado, que ostentou 28,8%. Nas duas dimensões, fevereiro apresentou a menor proporção de atrasos na população.

A estimativa agora é que 2,6 milhões pessoas acima de 18 anos no Rio Grande do Sul e 370,8 mil em Porto Alegre estão com débitos vencidos.

O Núcleo Econômico da entidade, responsável pelo indicador, analisa que o quadro, que tinha apresentado certa estabilidade na apuração de agosto, reflete uma maior dificuldade para que a inadimplência ceda. Um dos principais motivos é o patamar da taxa básica de juros, a Selic, que está em 13,75% ao ano, após alta em agosto

Mesmo que haja alguma revisão dos juros para baixo, que é esperado apenas para o primeiro semestre de 2023, não há um impacto imediato na ponta do mercado, segundo o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank.

"Mesmo com a estabilidade projetada para os juros até maio de 2023, a inadimplência provavelmente continuará subindo, refletindo ainda o ciclo de aumento da Selic", adverte o economista-chefe. Outros fatores definem as condições de gastos, como a renda das famílias brasileiras mais comprometida com dívidas (não necessariamente atrasadas), que chegou a 53%, prazos menores para quitar compromissos e fim dos auxílios emergenciais, pagos entre 2020 e 2021, que chegaram a mais pessoas.

Outros ingredientes do cenário macroeconômico também não geram benefícios para recuo do nível de débitos. "A recuperação consistente do mercado de trabalho – e, mais recentemente, da massa de salários corrigida pela inflação –, assim como o fortalecimento das transferências oriundas do governo não foram suficientes para conter as altas do nosso índice", opina Frank, em nota.