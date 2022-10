Dia das Crianças pode movimentar R$ 760 milhões no RS

Antepenúltima data promocional do varejo no ano, já que a Black Friday virou tema de ações de venda e que supera o Natal - no front digital, pelo menos -, o Dia das Crianças de movimenta ações do comércio. A Federação das Câmeras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS) projeta receita de R$ 760 milhões na temporada de presentes infantis.

Em nota, a entidade diz que pode ter alta de 10% no fluxo do faturamento frente à campanha de 2021.

Segundo a FCDL-RS, respectiva, o aquecimento entra na aposta de um "último trimestre de vendas mais aquecidas".

"O Dia das Crianças só fica atrás do Natal e do Dia das Mães em importância. Com a normalização da circulação dos consumidores, algo que não ocorreu em 2020 e 2021, a possibilidade das lojas receberem mais clientes cresceu muito", analisa o presidente da federação, Vitor Augusto Koch, em nota.

O fluxo de clientes nas lojas físicas vem despontando em pesquisas. O Índice de Preferência do Consumidor (IPCon) de 2022, divulgado pelo grupo global de inteligência de dados Dunnhumby, apontou que o número de lojas visitadas no varejo do Brasil cresceu 51% frente a 2021.

Brinquedos e eletroeletrônicos devem ser os mais procurados, mas terão preço mais alto em relação ao ano passado, diz Koch. O tíquete médio esperado pela FCDL-RS é de R$ 185,00, acima dos R$ 175,00 anteriores.