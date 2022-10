Antigo ponto da Pizza Hut terá farmácia

Novo ocupante está a caminho no ponto onde funcionou por mais de duas décadas uma Pizza Hut no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. A construção foi erguida da "noite para o dia", após a demolição do antigo imóvel onde a pizzaria funcionou até o começo deste ano. A sucessora na esquina da avenida Protásio Alves com rua Ivo Corseuil será uma farmácia São João, quarta varejista do setor no Brasil, segundo protocolo feito na prefeitura. Mais uma farmácia? A coluna pediu levantamento da Secretaria de Desenvolvimento da Capital sobre operações do setor. Anota aí: eram 1.252 farmácias ativas em agosto, ante 1.068 no mesmo mês de 2019. Em três anos, 184 pontos a mais.