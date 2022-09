Mercado Público de Porto Alegre festeja 153 anos, após reabertura do 2º andar

Com a reabertura recente do segundo andar depois de espera de quase dez anos, o Mercado Público de Porto Alegre terá motivo reforçado para festejar os 153 anos. O tradicional bolo da comemoração foi confirmado para esta segunda-feira (3), dia do aniversário, informa a Associação do Comércio do Mercado Público Central (Ascomepc).

A entidade prevê que a atividade comece às 10h.

"A renomada confeiteira Ale Prado, auxiliada pelos alunos do curso de panificação do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, vão esculpir ao vivo um bolo de 1,30 metro de comprimento com a imagem do Mercado Público", detalha a Ascomepc.

O bolo terá dois andares, sendo um deles comestível, e renderá cerca de 300 fatias, explica a entidade. Os ingredientes foram doados por mercadeiros e fornecedores..

O tradicional parabéns será cantado às 13h30min, quando fatias do bolo serão distribuídas a quem passar pela área central do Mercado Público.