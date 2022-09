Projeto no Quarto Distrito rende prêmio de marketing à incorporadora

A Incorporadora ABF Developments, com sede em Porto Alegre, conquistou o Top de Marketing ADVB-RS 2022 na categoria construção civil. A escolha foi garantida com o complexo multiuso 4D Complex House, que será erguido no Quarto Distrito, uma das zonas emergentes na Capital.

Os troféus serão entregues aos vencedores em 10 de novembro, em evento na Sogipa.

Com o slogan “entusiastas da inovação urbana”, a ABF Developments tem 15 anos no mercado imobiliário gaúcho. O grupo disse, por nota, que busca "construir projetos impactantes, que traduzam o novo tempo, encarem os novos desafios e conversem com o futuro".

O 4D Complex House se apresenta como "um lugar para as pessoas morarem, trabalharem, se divertirem e confraternizarem".

Na área do futuro empreendimento, um galpão centenário foi totalmente revitalizado, mantendo as características originais. O local abrigou a segunda empresa de vidros do País, a Companhia Fábrica de Vidros Sul-Brazileira. A previsão é que o antigo galpão tenha operações de lazer e cultura, diz a ABF.

Um dos atrativos do projeto será o boulevard previsto para o traçado da rua Almirante Tamandaré, onde fica o complexo. Será uma contrapartida para a região. O CEO da ABF, Eduardo Fonseca, diz que a ideia buscou referências internacionais de urbanismo e arquitetura.

Os apartamentos têm a partir de 17 metros quadrados. A incorporadora aposta que o formato vai ser atrativo para locações, gerando rentabilidade a investidores, e para o perfil de quem comprar para morar.