Shopping do Zaffari ganha loja de cutelaria gaúcha que exporta para cinco países

Um dos shopping centers do grupo Zaffari, o Bourbon Country tem agora uma loja especializada em cutelaria, ramo de produtos ligados à confecção de facas e produtos para uso em churrasco.

A Monte Rey, criada em 2008 e com sede em Guaporé, mira a clientela de churrasqueiros e estreia a quarta loja.

A próxima deve abrir em Lajeado e a rede analisa criar franquia da marca, adianta o Bourbon, em nota.

Além de facas personalizadas, a marca vende temperos, pimentas, tábuas, cachaças e erva-mate. A Monte Rey tem 14 anos de atuação no ramo de metais, vende para todo o Brasil e exporta para Estados Unidos, Canadá, Austrália, Reino Unido e Portugal. O consumidor pode escolher o modelo da lâmina, que pode ter gravação a pedido do cliente, além da escolha do cabo.

A empresa atua ainda com prestação de serviços de polimento em metais. A operação em varejo de cutelaria foi oficializada em 2018. As facas forjadas são produzidas a partir do aço levado a altas temperaturas para ser moldado e depois passar pelos processos até ter o produto final. Para os cabos, são utilizados materiais como osso, chifre de cervo, madeira e alpaca.