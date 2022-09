Enquanto catarinenses avançam no RS, rede gaúcha vai abrir mais lojas em SC

Enquanto os gaúchos assistem à chegada de novas redes de Santa Catarina e reforço de marcas que já estão no mercado do Rio Grande do Sul, agora é uma grife rio-grandense que vai aumentar a presença no estado vizinho.

A rede de moda Lojas Pompéia inaugura no começo de outubro a sexta filial em Santa Catarina. Além desta nova unidade, outras três serão abertas ainda este no mercado catarinense.

Já o fluxo de varejistas vizinhos no Estado tem desde supermercados e atacarejos a lojas de materiais de construção. A Cassol Centerlar abre em Canoas a terceira filial do ano no varejo gaúcho. A rede Althoff vai estrear com supermercado em Capão da Canoa.

A varejista de moda gaúcha, que vai chegar a 84ª loja com a operação de Palhoça, pertence ao grupo Lins Ferrão, que também é dono da Gang, bandeira de moda jovem. A Gang também tem planos de abrir lojas no estado vizinho.

Em nota, a rede informa que vai abrir mais uma operação e desta vez em Palhoça, na Grande Florianópolis, no Litoral, dentro do "processo de expansão para Santa Catarina".

A abertura está prevista para 7 de outubro. A unidade terá cerca de 500 metros quadrados de área de venda, seguindo "o mix completo de produtos, com moda feminina, masculina, infantil, beleza, cama, mesa e banho".