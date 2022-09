Sites gaúchos de e-commerce vendem 15% na semana do cliente

Dizem que cliente deve estar no foco do varejo toda hora. Mas o Dia do Cliente, em 15 de setembro e que mobilizou ações na semana passada em diversas frentes, gerou maior fluxo de vendas nos canais digitais. O e-commerce de marcas do Rio Grande do Sul faturou 15% mais no período, segundo a Nuvemshop.

A plataforma de e-commerce apontou que o faturamento somou R$ 2,1 milhões ante R$ 1,9 milhão de 2021, no mesmo período. O tíquete médio foi de R$ 259,00, e os segmentos que mais venderam foram os de moda, saúde e beleza e casa e jardim. Cartão de crédito foi a opção mais utilizada, em 56% das vendas, e Pix, em 23% do fluxo.

A Nuvemshop monitora 100 mil lojistas. No País, pequenas e médias empresas faturaram 25% a mais entre 11 e 17 de setembro. "Foram R$ 59 milhões de receita, ante R$ 47 milhões em 2021", informa a plataforma. No dia 15, o fluxo de e-commerce avançou 34%, frente à mesma data do ano passado. O número de pedidos cresceu 25%. Itens de moda foram os que mais geraram vendas, de R$ 21 milhões, seguidos por acessórios e saúde e beleza.