Insights do Latam Retail Show estarão em live com CDL-POA, Sindilojas e Sebrae-RS

O varejo não para. Quem vive neste mundo de produto, preferência, renda, venda e experiência não pode perder a live que vai rolar nesta quinta-feira (15) reunindo integrantes de duas entidades do comércio e Sebrae-RS que estão acompanhando a edição deste ano da Latam Retail Show, em São Paulo, que voltou à cena presencial.

O evento é um similar da NRF Retail Big Show que acontece em Nova York, considerado o palco mais importante sobre evolução, temas e caminhos do varejo mundial. A NRF é em janeiro. A coluna Minuto Varejo fez cobertura da última edição.

E em São Paulo? Quais são os principais insights que precisam entrar no radar dos varejistas?

O gestor de marketing e Inovação da CDL Porto Alegre, Rafael Guerra, a head de Marketing do Sindilojas-POA, Diana Lienert, e Fabiano Zortéa, coordenador de Projetos de Varejo do Sebrae-RS, vão compartilhar o que está sendo apresentado em painéis com nomes de linha de frentes de grandes empresas, muitas delas globais.

Vai ser a partir das 12h30min pelo perfil do Instagram da CDL-POA (@cdlpoa) e do Sindilojas-POA (@sindilojaspoa).

Guerra comenta que o trio vai trocar ideias e transmitir o ambiente da Latam Retail, que termina nesta quinta-feira.

"A gente chegou aqui pensando que ouviríamos que a digitalização não tem volta, que a loja física vai desaparecer, etc. Mas estamos ouvindo que o ponto físico ganha cada vez mais valorização, além da revisão da jornada do consumidor, da necessidade do varejo se conectar e não ficar esperando as coisas acontecerem. É muito legal e importante falar sobre tudo que está rolando aqui", adianta o gestor da CDL-POA.