Food Hall no Bourbon Country ganha mais três operações

O food hall que fica dentro do shopping Bourbon Country, na Zona Norte de Porto Alegre, terá novidades no cardápio. Três novas operações vão estrear este mês ainda no Food Hall Dado Bier, que abriu em 2020 no segundo andar do Bourbon.

Segundo o complexo, dos mesmos donos da cervejaria Dado Bier, as unidades abrem na segunda quinzena deste mês, para reforçar as atuais estruturas e proposta da gastronomia do lugar.

Em nota, o food hall informa que estão se instalando Burgers do Mureta, Tangamandápio e Koa Coffee & Co.

Na nota, o empreendedor explica que as novas atrações estão alinhadas com "um movimento importante de mudança, com foco na curadoria de novos sabores e experiências". A microcervejaria Dado Bieré "o verdadeiro coração da operação", diz o complexo.

A curadora gastronômica do espaço, Manoela Bertaso, lembra, ao comentar os acréscimos ao Food Hall Dado Bier, que a ideia é "oferecer comida e bebida de vários fornecedores para consumir em um espaço compartilhado". Além disso, pelo perfil do ambiente e eventos que também ocorrem no local, Manoela cita o contato com diversos tipos de culinária.

Um detalhe importante do mix do complexo é que são sempre oito tipos diferentes de operações, que estão no espaço por temporadas. "Cada operação trabalha com algo específico e as outras não competem. É para funcionar tudo em conjunto, agradando a todos os bolsos e paladares”, resume a curadora.