Plataforma de compra e venda de imóveis amplia atuação para RMPA

Uma das startups que mais crescem no Rio Grande do Sul, com uso de tecnologia para elevar a precisão dos negócios entre quem busca imóveis e quem oferta unidades, vai ampliar a atuação. Depois de Porto Alegre , a Loft passou a operar na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), informa a empresa, por nota.

A Loft, uma proptech, que são as startups do setor imobiliário, entrou na Capital no primeiro semestre e agora passa a incluir imóveis de mais sete cidades, todas na RMPA: Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Sapucaia do Sul, lista a startup, em nota para a coluna Minuto Varejo.

Em agosto, a Loft passou a cobrir todos os bairros da Capital. Na atuação, a plataforma conta com a Foxter Cia Imobiliária, que faz parte da Loft, e a parceira da Auxiliadora Predial, um dos maiores grupos gaúchos no segmento de locação e vendas.

"Queremos estar em todas as cidades do Rio Grande do Sul por meio do nosso modelo de franquias", revelou Matheus Kurtz, diretor de Vendas e Franquias da Auxiliadora Predial, na nota.

“Estávamos ansiosos para levarmos essa nova experiência de compra e venda de imóveis para mais pessoas”, acrescenta Diogo Elias, vice-presidente de B2B da Loft, citando que já são mais de três mil apartamentos anunciados nas sete cidades.

A expansão da cobertura eleva a presença da startup para 16 cidades, distribuídas em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Desde janeiro, mais 13 localidades passaram a ter o serviço.