Dia do Cachorro-Quente tem combo promocional em fast-food de Porto Alegre

Um dos lanches mais populares é celebrado nesta sexta-feira (9) no Brasil. Sexta-feira é Dia do Cachorro-Quente. A data não ia passar em branco para operações de fast-food que tem o pão e salsicha como dobradinha básica. Na rede ÔXiss, do grupo Press, vai ter promoção para quem escolher a opção no cardápio.

A marca, com quatro lojas em Porto Alegre, aposta na versão do cachorro-quente da casa. O lanche é prensado, para lembrar do jeitinho que era servido no bar da escola, cita a marca.

O ÔXiss usa pão produzido na fábrica do Press, que fica no Quarto Distrito e de onde saem doces, tortas, salgados e a mil folhas, marca registrada das cafeterias e confeitaria da rede.

"O pão é levemente adocicado, que confere crocância após ser prensado", garante o grupo.

O cachorro-quente leva salsicha Viena (com o gostinho defumado), queijo, molho de maionese suave, milho e ervilha frescas e tomate picado. Na promoção do dia, o combo com "Cachorro Prensado + Coca-Cola" custa R$ 25,00 (ou 25 pila, como anuncia o cardápio, que adota a gíria gaúcha para dinheiro).

As lojas do fast-food ficam na rua Padre Chagas, 306 (bairro Moinhos de Vento), Cais Embarcadero (Centro Histórico), e nos shoppings Iguatemi e BarraShoppingSul.