Expoagas terá 20% mais espaços em 2023

Embalada pela retomada da edição presencial deste ano, a Convenção Gaúcha de Supermercados (Expoagas) de 2023 deve ser a maior da história do evento em Porto Alegre.

Para isso, a Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) vai aumentar 20% dos espaços para expositores, priorizando pequenas empresas, principalmente de marcas de segmentos industriais gaúchos que já estão no mercado e pedem passagem para ampliar a presença no mundo supermercadista.

Serão 100 mais, pelos menos 90 para operações de pequeno porte. "Queremos oportunizar mais espaço para os pequenos", destaca o presidente da Agas, Antônio Cesa Longo.

A expansão para estes segmentos segue o que já foi feito na edição deste ano, que já foi a maior em 39 edições de Expoagas, atraiu mais de 62 mil visitantes e somou R$ 581 milhões em negócios.

Para driblar a falta de área física, pois o pavilhão do Centro de Eventos da Federação das Indústrias do RS (Fiergs) já estava todo tomado, a Agas criou mais 86 balcões em uma área no terceiro piso do complexo, ficando separado do palco principal, mas que permitiu que empreendedores do Estado e de Santa Catarina e do Paraná pudessem participar pela primeira vez da feira.

Foram 458 expositores este ano. Para 2023, a meta é chegar a cerca de 550, diz Longo.

Na edição de 2022, espaço alternativo dentro do complexo recebeu pequenas empresas. Foto: Patrícia Comunello/JC

Para acomodar mais marcas, o dirigente diz que já solicitou reunião com a direção da Fiergs para tratar das condições para a ampliação. A intenção é montar estruturas físicas, como contêineres ou outras modalidades, para receber expositores. Caso contrário, restaria ocupar ambientes no prédio da federação, ficando distante do palco principal da mostra.

"Dos balcões que lançamos este ano, 80% dos ocupantes já pediram renovação. Na área principal, que tem fila de espera, vamos renovar 20%", detalha o presidente da associação. Longo cita que a ampliação do atual centro de eventos seria a medida mais eficaz e que permitiria concentrar mais atividades.

"E não atenderia apenas a Agas, mas outros segmentos que usam o espaço, como a Construsul, ligação à construção civil", exemplifica o dirigente. A próxima Construsul será de 1 a 4 de agosto.

O complexo da Fiergs é o único em porte e localização privilegiada em Porto Alegre para feiras com maior fôlego. O presidente da Agas cita que, no entorno, estão unidades como a nova sede da Fecomércio-RS, no Porto Seco, e ainda mais serviços, como hotéis, sem contar o acesso ao Aeroporto Internacional Salgado Filho e estradas que ligam a diversas regiões do Estado.

"Tem muita área onde fica o Centro de Eventos. Seria o momento de a Fiergs avaliar. Além disso, 90% dos expositores (Expoagas) são gaúchos", reforça Longo. "A feira é um momento para as empresas conquistarem novos clientes."

Evento na noite desta quinta-feira (8) dá a largada na fase de reserva de estandes. A expectativa é que 60% a 80% das empresas que figuraram na edição de fim de agosto renovem a participação para 2023. Vagas de quem não confirmar passam a ser ofertadas a quem quer entrar na lista de expositores.

Outra novidade é a pré-venda de lotes de ingressos da feira. Os primeiros 20 lotes com 50 ingressos cada foram adquiridos por supermercadistas gaúchas. O valor vai ser destinado a duas entidades beneficentes da Capital.

VÍDEO: Minuto Varejo mostrou área no Centro de Eventos que recebeu pequenas empresas