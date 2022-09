Venda de carro elétrico cresce 700% em 2022 no RS

Apesar de ter preços que tornam o carro elétrico no Brasil ainda um item mais de desejo do que de compra em grande volume, os modelos batem recorde de venda. O Rio Grande do Sul chega a ter quase o dobro do avanço nacional. Emplacamentos de veículos eletrificados cresceram 700% este ano no mercado gaúcho, aponta o Sindicato Intermunicipal dos Concessionários e Distribuidores de Veículos no Estado (Sincodiv-RS).

De janeiro a agosto, foram vendidos 200 veículos, considerando automóveis e comerciais leves. No mesmo período de 2021, haviam sido 25. Agosto já é o mês com mais comercialização no segmento, quando a negociação chegou a 52 elétricos, alta de 766% em relação ao mesmo mês de 2021, quando foram apenas seis unidades.

No Pais, foram emplacadas 4.454 unidades este ano, frente a 924 dos oito primeiros meses do ano passado, alta de 382%. Agosto somou 942 veículos, o segundo mês com mais negócios, atrás de junho, com 1.081.

O elétrico é o terceiro em volume de emplacamentos entre os tipos de motor, ficando atras de derivados de combustível fóssil (gasolina) e dos híbridos. A venda total de automóveis e comerciais leves chegou a 27,8 mil no País, 30,1% acima dos 21,4 mil dos oito primeiros meses de 2021. No Estado, este ano são 1,3 mil emplacados, 20,7% mais que os 1,1 mil de 2021.

Com o balanço recente, 15% dos novos veículos que saíram das concessionárias este ano já são 100% eletrificados nas cidades gaúchas e 16% no País. No ano passado, as taxas eram de 2,2% no Estado e 4,3% no Brasil.

Importante citar que o fluxo de vendas do setor como um todo está muito abaixo do pré-pandemia, devido à queda na produção, seja por restrições sanitárias, principalmente em 2020, e ainda por problemas de abastecimento de peças e logística.

Produtor de bergamota, Derlam se encantou com o Bolt, da GM: 'Dá vontade de ter um'. Foto: Patrícia Comunello/JC

Por outro lado, a oferta de modelos elétricos pelas montadoras mudou de patamar, com opções de múltiplas marcas, todas importadas. Na Expointer 2022, que terminou no domingo (4), os carros com a energia limpa causaram sensação entre os visitantes e chegaram a gerar vendas. Foi o segundo ano que os carros compareceram à feira.

"Dá vontade de ter um, ainda mais com o preço dos combustíveis como tá", rendeu-se o pequeno produtos de bergamota em Montenegro William Derlam. "Mas deixa baixar mais o preço, tem bastante tempo para pensar e mais linhas para entrar", observou Derlam, puxando o freio do desejo.

O produtor de bergamotas entrou pela primeira vez em um modelo elétrico, na Expointer, e ficou bem à vontade. "O painel é bem entusiasta", comentando sobre o design e tecnologia.

Modelos que ficaram expostos no Parque Assis Brasil custam entre R$ 254,8 mil e R$ 670 mil. Uma vantagem, além de não usar combustível fóssil, é que o veículo não paga IPVA, um incentivo para aquisição.

Para aumentar a concorrência, carros da marca chinesa BYD começam a ser vendidos no Rio Grande do Sul. O grupo Iesa vai abrir loja na Zina Norte de Porto Alegre. O modelo de estreia é o HAN, a R$ 529 mil.

O preço do desejo: quanto custam os carros elétricos