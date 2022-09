Em clima de pré-Natal, shopping abre temporada com 'loucura' de descontos

A menos de quatro meses do Natal, que tal já começar a fazer as comprinhas de presente? Pode até parecer muito cedo ou que os consumidores ainda estão tentando se equilibrar, após picos de inflação e endividamento, mas o varejo não para, e um shopping de Porto Alegre adotou literalmente uma "loucura" de descontos, além de antecipar campanha tradicional do fim de ano para agora.

É como se fosse um segundo Natal, admite o Shopping Total. Nesta quinta-feira, quando abre a safra de descontos, as 350 operações vão abrir às 12h em vez de 10h. No domingo (11), quando encerra a liquidação, o funcionamento será ampliado em quatro horas, das 10h às 22h.

Este ano não é só o Natal que tem pela frente e que desafia o comércio, do presencial ao digital. Em novembro, tem a Black Friday, que concorre com o fim de ano, e ainda tem a Copa do Mundo, que movimenta segmentos de eletroeletrônicos, de TVs a celulares, que é a plataforma onde as pessoas assistem e interagem cada vez mais.

"O pensamento das pessoas já está dirigido para as compras do fim de ano", aposta a gerente de marketing do Shopping Total, Silvia Rachewsky. "Além disso, o segundo semestre tem movimento maior. Tá impossível não comprar", provoca Silvia.

O otimismo da executiva está ligado ao nível de descontos. Segundo ela, tem produtos com mais de 80% de abatimento.

"Vendedores e gerentes se prepararam com produtos para a campanha. Os descontos são de mais de 70% e alguns acima de 80%",sinaliza a gerente. A previsão do shopping é ter vendas superiores à edição do Loucura Total de março, projeta.

Shopping vai sortear um carro na reta final da super campanha que antecipa o Natal. Foto: Andressa Pufal/JC

A gerente cita que a liquidação ajuda a reduzir estoques, principalmente de segmentos que atuam com vestuário, e ainda é feita com produtos comprados para sustentar a promoção de curta duração. "As lojas já negociam com fornecedores valores e margens menores", explica Silvia.

Sobre a queima de estoque, o presidente da CDL Porto Alegre, Irio Piva, comenta que "é uma boa opção para comprar qualidade com preço baixo". Piva diz que a campanha antecipada é "super válida". "As condições especiais alcançam clientes que desejam antecipar as compras de Natal e evitar a correria e até os preços mais altos na última hora", atenta o dirigente.

Este ano a ação veio mesmo com mais peso. O shopping conectou a 35ª edição da ação de descontos de até 80%, como prometem os lojistas, com a primeira edição da campanha Prêmio Todo Dia, Total Toda Hora, com duração de quatro meses, focada em sorteios até comecinho de janeiro de 2023.

A campanha que focava mais Black Friday e Natal premiará 399 clientes e 20 vendedores. Diariamente, são sorteados vales-compra de R$ 1 mil, as chamadas Totaletas, que são créditos para gastar nas operações do shopping. O sorteio será diário até 30 de novembro. Em dezembro, o vale de R$ 1 mil será distribuído de hora em hora.

O shopping espera elevar em 15% o fluxo de frequentadores no período, o que faria o movimento por mês bater em 1 milhão de pessoas.

Para arrematar a super campanha, como o Total chama a temporada de quatro meses, terá o sorteio de um carro do modelo Jeep Compass, em 2 de janeiro de 2023.