Nova casa de carnes da Azenha abre seleção para vagas

A operação que vai suceder a casa de carnes que teve investimento do ex-jogador do Grêmio Douglas Costa está contratando. A fachada do estabelecimento na avenida Azenha, um dos principais polos de varejo de bairro de Porto Alegre, que ainda conserva a pintura preta do antigo estabelecimento, anuncia vagas em diversas funções.

A seleção para trabalhar no futuro Shopping de Carnes Azenha, novo nome da operação comprada por donos de um frigorífico na Serra Gaúcha, começa às 9h desta sexta-feira (9).

As funções ofertadas são de açougueiro, auxiliar de açougue, assador, atendente, cozinheira, subgerente, auxiliar administrativo, operador de caixa e gerente geral. Na faixa colocada em frente a um dos acessos do imóvel, a orientação é clara: "todos os candidatos com experiência!".

O antigo mercado, que ostentava o nome Boi de Ouro em letras douradas chamativas indicando a faixa premium e preço mais salgado dos cortes de carne, funcionou por sete meses no endereço.

A chegada da Boi de Ouro à região ocorreu em meio ao ressurgimento do polo comercial pós-pandemia. Os ex-donos investiram mais de R$ 6 milhões, com parte do aporte de Douglas Costa, mas não conseguiram manter o negócio aberto.

O novo empreendimento vai ter outro perfil, diz Barbieri, com foco no item mais badalado do churrasco gaúcho, mas com preços e variedade de cortes para todos os tipos de consumidores. Uma novidade é a venda de carne assada no local, que deve ocupar uma área na área da frente da parte interna loja, para acesso e visualização fácil da clientela, diz o dono.

"Vamos focar em todo tipo de público, com preço acessível a todos", informa o novo proprietário. O fato de ter o abate na mão também pesa na formação de valor na ponta do consumidor final.

O Shopping de Carnes Azenha vai funcionar diariamente. O estacionamento com bom espaço, e crucial para quem está de carro e vai frequentar, será mantido.

Dívida com carnes provocou fechamento da antiga casa

A empresa que operava a Boi de Ouro, aberta antes do Natal de 2021, saiu de cena. O motivo principal foi a dívida com fornecedores, e a maior era justamente com os sucessores do ponto.

Os novos donos negociaram o ponto me troca do passivo dos ex-proprietários. O valor não foi revelado. A Boi de Ouro fechou em 3 de julho.

