Panvel apostou em delivery com bicicleta elétrica na Expointer

Na Expointer que terminou no domingo (4), a rede de farmácias Panvel reforçou a presença na feira, voltando à principal passarela do público no Parque Assis Brasil, a avenida Boulevard, e ainda apostando em delivery sustentável literalmente. As entregas em todos os cantos do parque foram feitas com bicicleta elétrica.

A unidade, que registrou fluxo intenso de clientes nos nove dias de feira, usou pelo segundo ano seguido uma estrutura de contêiner. Mas em 2021, a unidade estava em ponto mais afastado da avenida e também focada em dar apoio a testes de Covid-19 e outras demandas da pandemia, explica a rede.

O modelo de loja, adotado também como alternativa para operações temporárias de unidades que passam por reformas, foi formado por três contêineres, chegando a uma área de 40 metros quadrados para a operação.

O coordenador de varejo da rede para operações da Região Metropolitana e que acompanhou de perto a pequena temporada na Expointer Walter Posada destacou que a conveniência foi um dos pontos fortes da unidade. Segundo Posada, a rotina diária somou, em média, 10 a 12 entregas com a bike.

Além disso, os clientes podiam também fazer as compras e retirar na lojinha, no sistema de clique e retire, com horário agendado.