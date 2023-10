NetSuite anuncia localização e venda para indústria no Brasil

Patricia Knebel, de Las Vegas



A NetSuite anunciou a localização da sua solução de nuvem para o setor de manufatura no Brasil, o que significa a abertura de uma nova frente de vendas da companhia para o setor que é hoje o mais representativo da economia brasileira. Esse foi o principal anúncio feito especificamente para o Brasil durante o Oracle Suite World, que acontece em Las Vegas (EUA).

O trabalho de tropicalização vinha sendo feito desde 2019, com equipe de desenvolvimento própria da empresa, para contemplar processos específicos da realidade do País, como impostos. Antes disso, a oferta nem estava disponível em território nacional.



"A manufatura representa de 25% a 30% do PIB nacional, um mercado que a gente não conseguia atacar. Agora, se abre um quarto do Brasil para explorarmos", celebra o VP da América Latina, Oracle NetSuite, Gustavo Moussalli. A Oracle NetSuite é a plataforma de soluções de gestão, como ERP e CRM, focada em organizações em crescimento e escala, como startups e unicórnios, e já conta com mais de 37 mil clientes em 219 países.



Na prática, agora, as empresas de fabricação e montagem sob encomenda poderão aproveitar a NetSuite para aumentar a visibilidade e o controle dos principais processos necessários para competir e crescer. Isso inclui apoio à conformidade com a legislação brasileira, planejamento e controle do processo de fabricação e maior agilidade para os requisitos de faturamento, contabilidade e pagamento. O mesmo já acontece hoje nas verticais de serviços e distribuição.

A oferta prevê suporte nativo ao idioma e à moeda local, e às soluções SuiteSuccess existentes disponíveis para os clientes



"As organizações de manufatura que operam no Brasil podem aumentar a produtividade e a eficiência com um pacote de negócios integrado que automatiza processos de negócios de ponta a ponta, desde o fornecimento até a fabricação e vendas”, reforçou Moussalli.



A NetSuite também está lançando novos recursos para organizações com operações de fabricação no Brasil, como a certificação de fatura eletrônica. Com isso, os fabricantes poderão reduzir processos manuais e eventuais erros e também aumentar o fluxo de caixa.



Outra novidade é o gerenciamento de estoque, que permitirá que os fabricantes obtenham uma visão única e em tempo real do estoque em todos os locais e canais de vendas, incluindo estoque gerenciado por parceiros 3PL (Operador Logístico Terceirizado). E a captura de faturas em conformidade com impostos, ajudando a atender aos requisitos de conformidade da Receita Federal por meio do processo de Manifesto Destinatário para recebimento de mercadorias.