Distrito lança desafio para startups apresentarem soluções em IA

O Distrito, plataforma de tecnologias emergentes da América Latina, lança o desafio genAI Brazil Challenge. O objetivo do programa é atrair startups que possam oferecer soluções baseadas em Inteligência Artificial (IA) generativa para resolver desafios enfrentados por grandes empresas.

Pesquisa realizada pelo CB Insights constatou que 13 empresas de IA generativa alcançaram o status de unicórnio, atingindo valorização de US$ 1 bilhão, em tempo médio de 3,6 anos. O Distrito afirma que esse tempo é notavelmente rápido em comparação com o tempo médio de 7 anos para o conjunto geral de empresas unicórnio. A empresa destaca que a velocidade evidencia o potencial de startups voltadas para inteligência artificial generativa no mercado.

"Essa iniciativa visa impulsionar o crescimento tanto das startups quanto das grandes empresas do setor", afirma Gustavo Araújo, fundador do Distrito.

O desafio busca aplicações de IA generativa em áreas como vendas, marketing, logística, indústria 4.0, experiência do cliente, call center, e-commerce, finanças e operações internas. Entre as empresas participantes estão: Grupo Globo, GPA, Cogna, RaiaDrogasil, EDP, Vivo, Natura, Bayer, Vitru, entre outras.

As inscrições podem se feitas até o dia 25 de agosto. Já o Demo Day, quando serão selecionadas as dez melhores startups do genAI Brazil Challenge, acontece em 20 de setembro.