Mercado Livre abre inscrições para Conectadas, focado em meninas em tech

O Mercado Livre está com inscrições abertas até 11 de agosto para o Conectadas, curso oferecido em parceria com {reprograma}, voltado a meninas entre 14 e 18 anos. O foco é promover uma imersão digital em temas de tecnologia. O programa é gratuito e conta com 240 vagas.

O programa possui 16 encontros 100% on-line, em que são abordados conteúdos de transformação digital, economia 4.0, sustentabilidade, design da experiência do usuário, análise de dados, desenvolvimento de projetos e negócios digitais, marketing digital e introdução a HTML e CSS.

As estudantes são acompanhadas por mentoras do Mercado Livre e da {reprograma} durante o curso, permitindo que essas meninas se conectem com mulheres que já atuam na área.

inscrições podem ser realizadas por meio do formulário digital Aspodem ser realizadas por meio do– não há necessidade de conhecimento prévio na área. Candidatas de escolas públicas ou bolsistas de particulares têm prioridade e o programa espera ter pelo menos 50% de pretas, pardas e indígenas, além de estimular a participação de jovens mulheres trans e travestis.

Neste ano, o Conectadas pretende atingir 1.300 meninas em seis países. No Brasil, 150 vagas já foram abertas somente no primeiro semestre. Uma das novidades da edição deste ano é a oferta de algumas bolsas de estudo para o projeto de formação mais longo em um dos cursos de programação de 18 semanas desenvolvido pela {reprograma}.

O programa foi implementado no ano de 2021 no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, México e Peru. Ele já formou 1.329 meninas de 7 países da América Latina, sendo que 72% delas tinham entre 16 e 18 anos, idade chave para escolher estudos e projetos profissionais. Após a imersão no programa, 31,2% delas declararam que querem potencializar sua carreira em tecnologia, por meio de formação em TI, e 21,7% afirmaram que buscam acessar oportunidades de formação e trabalho na área.