Qualcomm e Meta trabalham no desenvolvimento de aplicativos de IA com Llama 2

A Qualcomm e a Meta trabalham juntas para otimizar a execução dos modelos de large language (LLMs) Llama 2 da Meta, sem depender exclusivamente de serviços em nuvem. As implementações chegam em smartphones e PCs flagship a partir de 2024.

A possibilidade de rodar modelos generativos de IA, como o Llama 2, em dispositivos como smartphones, PCs, headsets VR/AR e veículos faz com que os desenvolvedores economizem com gastos em nuvem e proporcionem aos usuários experiências mais privadas, confiáveis e personalizadas.

Assim, a Qualcomm planeja disponibilizar implementações de IA baseadas em Llama 2 on-device para permitir a criação de novos aplicativos de IA. A partir dessa tecnologia, clientes, parceiros e desenvolvedores poderão criar casos de uso, como assistentes virtuais inteligentes, aplicativos de produtividade, ferramentas de criação de conteúdo e entretenimento.

As experiências de IA no dispositivo, com tecnologia Snapdragon, podem funcionar em áreas sem conectividade ou até mesmo no modo avião.

"Para levar efetivamente a IA generativa para o mainstream, a IA precisará ser executada tanto na nuvem quanto em dispositivos na borda, como smartphones, laptops, veículos e dispositivos IoT", explica Durga Malladi, senior vice president and general manager of technology, Qualcomm Technologies, Inc.

A líder mundial em inovação em tecnologia sem fio e a gigante das redes sociais têm histórico de trabalho em conjunto para impulsionar a inovação tecnológica. A colaboração atual para apoiar o ecossistema Llama abrange esforços de pesquisa e engenharia de produto.

Os desenvolvedores já podem otimizar aplicativos de IA diretamente no dispositivo, graças ao Qualcomm AI Stack. Esse conjunto de ferramentas possibilita um processamento mais eficiente da IA no Snapdragon, tornando viável a implementação de IA on-device mesmo em dispositivos pequenos, finos e leves.