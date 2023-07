BASF lança desafio em busca de soluções para pulverização inteligente

Soluções para pulverização inteligente são o foco do desafio lançado pela onono, Centro de Experiências Científicas e Digitais da BASF, em conjunto com o negócio de Home Care e Formulações Industriais. As propostas das startups podem ir além das aplicações de pulverização e ingressar também nas tecnologias para análise de dados nas lavouras. Os projetos podem ser inscritos até este domingo (23).

O desafio busca soluções para aplicação de químicos agrícolas por via aérea e é diretamente ligado às pesquisas da BASF em relação a Adjuvantes Sniper para serem usados em pulverizações com drones ou outras tecnologias, com o objetivo de melhorar o desempenho dessas aplicações.

O grupo BASF conta com mais de 111 mil colaboradores e investe em uma química sustentável para o futuro. A empresa destaca que, entre as principais vantagens de participar do desafio, está a possibilidade de gerar negócio com o grupo.