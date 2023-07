Tecnologia do Serpro busca combater comércio ilegal de ouro no Brasil

Uma tecnologia desenvolvida pelo Serpro para a Receita Federal do Brasil (RFB), o Projeto Nota Fiscal do Ouro eletrônica (NFO-e), busca institui mudanças significativas no processo de emissão e gestão das informações fiscais das operações com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, com o objetivo de diminuir o comércio ilegal de ouro.

• LEIA TAMBÉM: Projeto abre brecha para que empresas possam gerenciar emissão de nota fiscal

A iniciativa implanta um modelo nacional de documento fiscal eletrônico, em substituição ao modelo atual de emissão do documento em papel, que pode acobertar as operações com ouro. Para os contribuintes, significa redução de custos e simplificação das obrigações acessórias. Para o Fisco, representa o acompanhamento em tempo real das operações entre vendedores e compradores, combatendo a sonegação e o comércio ilegal do mineral no país.

"A solução NFO-e agrega mais uma escrituração eletrônica sustentada pelo Serpro no Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) que demonstra o nosso compromisso na transformação digital do país no atendimento, com excelência, dos processos fazendários, econômicos e de gestão pública, focado em pesquisa, inovação acelerada e inclusão", acrescenta o diretor-presidente do Serpro, Alexandre Amorim, em nota à coluna Mercado Digital.

Mudanças

Com o estabelecimento da Nota Fiscal Eletrônica do Ouro Ativo Financeiro, desde o dia 3 de julho, são obrigadas a emitir a NFO-e empresas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar com ouro, ativo financeiro ou instrumento cambial, em operações como primeira aquisição de ouro, em: bruto; importação; exportação; compra e venda internas; e remessa por empresa de mineração de ouro a ser alienado a instituição financeira; entre outras.