Evento em Porto Alegre busca discutir uso da inteligência artificial na comunicação

O Festival CriaSummit aterrissa em Porto Alegre para nova edição, após sucesso em 2022, realizado em Lajeado. No dia 26 de julho, a partir das 14h, diferentes profissionais do marketing e comunicação se reúnem no Instituto Caldeira para refletirem, debaterem e proporem soluções para os novos rumos da comunicação, influenciada pelas redes sociais e, principalmente, pela inteligência artificial.

Criado para conectar, reunir e aproximar o público geral à comunicação e ao marketing, o CriaSummit reserva workshops, uma série de palestras com renomados especialistas da área e happy hour para potencializar conexões e networking.



Entre as palestrantes, está Marcella Merigo, diretora de SEO da Neil Patel Brasil, cuja palestra “Vai ter IA em tudo!” abordará como a inteligência artificial pode melhorar um negócio se utilizada corretamente e cases de aplicação de IA na indústria criativa. Marcella também ministrará um workshop sobre SEO, branding e reposicionamento de marca.



"Quero compartilhar como temos caminhos para fazer da IA um aliado no trabalho, minimizando o receio com essa “revolução” que se encaminha. Quem não lembra de ouvir que a TV iria acabar com o rádio? Espero trazer provocações para gerar pensamentos sobre esse futuro cada vez mais próximo" aponta Merigo.

