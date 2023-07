Brasil seleciona 80 startups para missão de internacionalização em Lisboa

O Brasil está com inscrições abertas para a seleção de 80 startups para compor a Missão de Internacionalização para startups brasileiras que tenham interesse no mercado europeu. A missão desembarca em Portugal no mês de novembro para participar do Web Summit, uma das maiores conferências de tecnologia, empreendedorismo e inovação do mundo.

Apex-Brasil, Ministério das Relações Exteriores (MRE) e Embaixada do Brasil em Lisboa, em parceria com Serpro e Sebrae. O perfil prioritário das empresas para compor a missão são startups de base tecnológica com soluções escaláveis - e potencial de abertura de operação em Portugal ou na Europa. Cerca de 25% das vagas serão destinadas a startups sediadas nas regiões Norte e Nordeste. As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto e podem ser realizadas pelo site do programa A iniciativa é promovida por, em parceria com Serpro e Sebrae. O perfil prioritário das empresas para compor a missão são startups de base tecnológica com- e potencial de abertura de operação em Portugal ou na Europa. Cerca de 25% das vagas serão destinadas a startups sediadas nas regiões Norte e Nordeste. As inscrições estão abertas até o dia 9 de agosto e podem ser realizadas pelo

Após aprovação e seleção das startups, haverá um período de mentoria pré-evento para aceleração das empresas selecionadas que será feito pelo time de técnicos do Serpro, Sebrae, Apex-Brasil e outros parceiros.

Essa será a segunda participação do Serpro, a maior empresa pública de tecnologia do mundo, no Web Summit. De acordo com Loyanne Salles, superintendente de Comunicação e Marketing, para o estatal, atuar em sinergia com a Apex-Brasil favorece o posicionamento do Brasil como uma referência em Governo Digital.

"É importante compartilharmos nossas experiências, desafios e conquistas porque traz pontos positivos para a imagem do país. Além disso, neste ano, o evento discutirá diversidade e equidade dentro do mercado de inovação e startups e, o Serpro, reforça seu papel de parceiro do governo no desafio da inclusão das pessoas no universo da tecnologia, diminuindo a desigualdade digital no país", acrescenta Loyanne, em nota à coluna Mercado Digital.

Web Summit

No dia da abertura da conferência, em novembro, será realizado um encontro de líderes. A alta gestão do Serpro estará reunida com gestores das grandes empresas globais para conversar sobre desafios e próximos passos de inovação na tecnologia e sua aplicação na sociedade. No ano passado, essa prévia da Web Summit contou com a presença do CEO da Shell, diretores da Apple, do Facebook, Microsoft e outras bigtechs.

"Para que o país continue configurando bem no ranking de governo digital, nós temos que seguir sendo inovadores e dinâmicos. E é pra isso que estaremos nesse evento, em contato com o que há de mais novo, verificando as tendências tecnológicas e conhecendo as experiências de sucesso do outro lado do Atlântico", destaca Rafael Ferreira, gerente de Mercado Internacional do Serpro.