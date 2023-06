Viasoft e Bertha Capital vão investir R$ 100 milhões no agro

As empresas Viasoft, paranaense de softwares para gestão empresarial, e a Bertha Capital, gestora de investimentos que conecta corporações ao mercado de capitais e startups, pretendem investir R$ 100 milhões na transformação digital do agronegócio do Brasil. O valor será destinado a até 15 negócios de tecnologia e inovação que estejam focados na área.

O veículo será um fundo de investimentos de Seed Capital e Series A focado principalmente nas Agtechs — startups que oferecem softwares, aplicativos e plataformas com soluções voltadas para o segmento do agronegócio —, e nas AgFintechs — negócios que atuam na concessão de crédito e em operações financeiras para este segmento.

O aporte será feito em startups que já tenham produtos e serviços no mercado, carteira de clientes consolidada e faturamento anual superior a R$ 5 milhões, com alto potencial de crescimento e soluções inovadoras para o agronegócio brasileiro e global.

O fundo captou, até o momento, R$ 30 milhões e é fruto de uma parceria estratégica entre o TechInvestor, braço de investimento da Viasoft, que atende por meio de tecnologia grandes empresas do segmento do agronegócio, com a Bertha Capital, especialista na criação e gestão de fundos de investimento e portfólios de inovação.

Segundo as empresas, a expectativa é de que as primeiras startups selecionadas para receberem o investimento sejam anunciadas em três meses. Além do aporte financeiro, as startups contarão com apoio direto da gestora para realizar conexões e geração de negócios com as cotistas do fundo. A Bertha irá ainda atuar no modelo de venture building, construindo novos negócios entre as corporações e as startups envolvidas.