Qualcomm e Sony trabalham por smartphones mais imersivos

A Qualcomm Technologies acaba de anunciar a ampliação de sua colaboração com as plataformas Snapdragon, que equipam os futuros smartphones da Sony. As empresas irão trabalhar juntas nas próximas gerações de smartphones premium, de tiers alto e médio.

As empresas irão concentrar seus esforços na integração das plataformas móveis Snapdragon da Qualcomm Technologies, nas futuras linhas de smartphones da Sony, com o objetivo de fornecer aos usuários funcionalidade aprimorada, maior desempenho e experiências de usuário mais imersivas.

• LEIA MAIS: Novos celulares dobráveis da Samsung usarão Snapdragon

"Estamos entusiasmados em continuar trabalhando com nossa parceira de longa data, a Sony, para oferecer a próxima geração de tecnologias móveis premium aos consumidores", disse O.H. Kwon, vice-presidente sênior da Qualcomm CDMA Technologies e presidente da Qualcomm Asia-Pacific (APAC), em nota à coluna Mercado Digital.

Um dos primeiros produtos a usufruir da parceria deve ser o Xperia 1 V, anunciado recentemente pela companhia japonesa. O celular contará com o processador Snapdragon 8 Gen2, e terá como público-alvo fotógrafos e usuários que usam o aparelho para a gravação de vídeos. O Xperia 1 V ainda conta com um "modo gamer" que otimiza o sistema para jogos e suporta 5G e Wi-Fi 6E como conexões.

"O Xperia 1 V, que é o mais recente smartphone carro-chefe da Sony equipado com a plataforma móvel Snapdragon 8 Gen 2, foi muito bem recebido pelos clientes. Esperamos continuar nosso trabalho com a Qualcomm Technologies para oferecer experiências premium e atraentes em futuros smartphones equipados com processadores Snapdragon", disse Tsutomu Hamaguchi, chefe da unidade de negócios de comunicações móveis da Sony Corporation.