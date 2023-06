Caldeira participa de painel na sede da ONU, em Nova Iorque

O Instituto Caldeira embarca para uma missão internacional na capital mundial dos negócios. O hub gaúcho irá apresentar um painel no Nexus Global Summit 2023, evento que reúne filantropos, empreendedores e investidores de impacto global, e acontece até o dia 24 de junho na sede da ONU, em Nova Yorque (EUA).

O diretor do Campus Caldeira, Felipe Amaral, mediará um bate papo sobre o potencial transformador dos ecossistemas de inovação e tecnologia na formação e inclusão de milhões de pessoas na nova economia entre a professora Sênior de Educação de Harvard, Kathy Boudett, a secretária de educação do Rio Grande do Sul, Raquel Teixeira, e o fundador e presidente do Conselho Administrativo do Agibank e do Instituto Caldeira, Marciano Testa.

"O Campus Caldeira tem como objetivo principal impulsionar a formação e inclusão de jovens de escolas públicas na nova economia e assim apoiar o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Sul", explica Amaral.

• LEIA MAIS: Instituto Caldeira inicia obras da terceira fase da expansão

Após o evento, os representantes do Caldeira seguem uma agenda de compromissos nos Estados Unidos, que inclui uma visita para conhecer o Summer Youth Employment Program (SYEP), projeto de combate a evasão escolar no Ensino Médio, e o Break Through Tech, iniciativa de formação de talentos em tecnologia que atua em parceria com big techs.

Reuniões com Schmidt Futures, instituição sem fins lucrativos fundada por Eric Schmidt, ex-CEO do Google, e um café com Rachel Gerrol e Jonah Wittkamper, fundadores do Nexus, também fazem parte do roteiro de viagem.