SAP e Intel inauguram espaço de co-inovação com clientes no Brasil

A SAP e a Intel uniram forças e acabam de inaugurar um espaço pensado para a co-inovação com clientes no Brasil. O SAP Experience abriu as portas no escritório da SAP Brasil, em São Paulo, e permite a experimentação de tecnologias para diferentes aplicações em empresas.

O espaço oferece demonstrações de aplicação de novas tecnologias como realidade mista para e-commerce, IoT para chão de loja e fábrica, coleta de dados em espaços físicos, manutenção com gêmeo digital e até personalização de café.

Segundo o diretor de Pré-Vendas da SAP Brasil, Rogério Ceccato, o local traz tendências apresentadas em eventos globais, como a National Retail Federation (NRF). "O SAP Experience atende verticais diferentes e pode ser customizado, com setups para cada setor", diz Ceccato.

Entre as inovações apresentadas no local também estão companhias do ecossistema SAP como a Alice Wonders, que trouxe soluções para o setor de varejo; a Seal, companhia de prateleiras inteligentes e etiquetas eletrônicas; Laurenti, de smart lockers; R2U Realidade Aumentada; e Human Robotics, que programou o robô Maneco, mascote e assistente do espaço.