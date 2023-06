Universidade Feevale lança primeiro doutorado em Indústria Criativa

A Universidade Feevale, localizada no município de Novo Hamburgo, no Vale do Rio dos Sinos, é a primeira do Brasil a oferecer um doutorado em Indústria Criativa. O curso foi aprovado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), fundação vinculada ao Ministério da Educação (MEC), com o conceito 5, a nota máxima.

Segundo a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão (Proppex) da Feevale, a Universidade aguarda a publicação da portaria pelo MEC para anunciar as informações sobre o processo seletivo para o doutorado e sobre o início das atividades.

O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Fernando Spilki, conta que a aprovação já era esperada devido ao histórico em pesquisa nessa área no Rio Grande do Sul.

• LEIA MAIS: Feevale terá escola que irá ofertar cursos gratuitos para alunos

"Essa é mais uma conquista importante no propósito de consolidar nosso sistema de pesquisa e pós-graduação. O doutorado será um excelente espaço de discussão e geração de novas ideias para o desenvolvimento da área de indústria criativa na região", afirma Spilki, em nota enviada à coluna Mercado Digital.

Em 2014, a Universidade do Vale dos Sinos já havia lançado o Mestrado Profissional em Indústria Criativa, também pioneiro no Brasil, que trouxe destaque para a região em suas pesquisas, resultados e articulações. A Feevale é fundadora, por meio da pós-graduação, da Rede Ibero-americana de Pesquisa em Economia Criativa.

O coordenador do mestrado em Indústria Criativa, Cristiano Max, comenta que o mestrado tem direcionado esforços para convênios com o Estado, prefeituras e empresas, com resultados que podem servir de base, para a solução de problemas complexos da sociedade, como a Capes procura.

"O doutorado vai trazer essa possibilidade de uma maneira mais perene, com maior tempo de pesquisa, impactando muito mais o desenvolvimento econômico dos setores criativos do nosso Estado e, até mesmo, do país", afirma Max.