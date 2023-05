Realidade virtual simula precipício em evento de Porto Alegre

A sensação de estar à beira de um precipício poderá ser experimentada através de um simulador que estará no estande da Fecomércio-RS na 10ª edição da Feira Brasileira do Varejo (FBV), que acontece em Porto Alegre nos dias 24, 25 e 26 de maio.

O chamado Richie's Plank Experience foi desenvolvido pela Toast VR Games para mostrar o poder da realidade virtual (VR). A experiência pede que os usuários subam ao último andar de um prédio comercial e saiam para uma prancha pendurada para a rua.

Segundo a Fecomércio-RS, o objetivo de levar a experiência à FBV tem relação com a própria temática da feira, já que o mundo do varejo, negócios e vendas envolve assumir riscos e enfrentar resultados.

O estande será dividido em quatro corners, com atividades de moda, beleza e lazer, além de espaço para startups apresentarem inovações no setor do comércio varejista vinculadas ao LAB Fecomércio-RS.

Outras atrações são os óculos metaverso e a Vitrine Inteligente, através da qual o público poderá "experimentar" peças de vestuário através do espelho inteligente, que simula como a roupa ficaria no corpo da pessoa.

A FBV é realizada pelo Sindilojas Porto Alegre e acontece no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (FIERGS), na Avenida Assis Brasil, número 8787, bairro Sarandi.