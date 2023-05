Agibank dobra lucro líquido, chegando a R$ 60,2 milhões

O Agibank registrou um lucro líquido de R$ 60,2 milhões no primeiro trimestre de 2023, crescimento de 119,2% em relação ao mesmo período de 2022. As receitas totais somaram R$ 1.087,8 milhão neste ano, uma evolução de 46,4% em relação a 2022, principalmente pelo aumento das Receitas de Operações de Crédito ( 43,1%) em linha com uma carteira de crédito maior no período e Receitas de TVM e Derivativos ( 97,6%).

No fechamento de março, a instituição alcançou a marca de 2 milhões de clientes ativos, com uma média de 5 produtos ativos por cliente correntista. O CFO e Diretor de Relações com Investidores do banco, Thiago Souza Aor, diz que o Agi se antecipou ao cenário macroeconômico mais volátil e conseguiu construir uma posição que garante consistência no resultado de intermediação financeira e previsibilidade de resultados.

"Essa gestão tem atraído linhas de funding commited e secured, que nos permite acessar captações mais eficientes, reduz a participação de CDBs e aumenta a presença de investidores institucionais em nosso passivo, preservando a consistência e perenidade do negócio", explica.

A carteira de crédito bruta alcançou R$ 11,3 bilhões, um avanço de 59,0% quando comparada ao mesmo período do ano passado e de 11,2% em relação a dezembro de 2022. A trajetória de alteração gradual do perfil de crédito se manteve, favorecendo linhas com menores riscos e taxas nominais, como as de crédito consignado e cartão consignado/benefício, que avançaram 61,2% e 225,9% respectivamente em relação a março de 2022. A carteira de cartão benefício consignado já alcançou R$ 428,2 milhões de saldo e demonstra alto potencial de penetração na base de clientes da instituição. De forma agregada, a carteira de crédito consignado registra uma participação de 75% do total do portfólio.

O Agibank também ampliou em 32,1% a carteira de crédito pessoal para clientes correntistas. "Esse movimento é fundamental para aumentarmos nossa participação como principal instituição financeira do cliente e nos permite alavancar as demais verticais de negócio", reforça Aor. Nos últimos anos, o Agi implementou preventivamente melhorias na modelagem e em todo ciclo de crédito, priorizando a concessão para correntistas que recebem seu salário na instituição, o que reduz o risco de inadimplência e aumenta o lifetime value do cliente.