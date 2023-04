Qualcomm e São Martinho apostam em 5G e IA para apoiar agronegócio

A Qualcomm e a São Martinho fecharam uma parceria para avaliar o uso de tecnologias como 5G e Inteligência Artificial na bord para aumentar a produtividade no setor agrícola.

Entre os desafios que as empresas irão enfrentar juntas estão o de monitorar e estimar o crescimento e a produtividade das plantas, detectar sinais preliminares de ameaça à lavoura, melhorar as análises de solo e clima e otimizar aspectos logísticos e industriais.

As soluções tecnológicas planejadas incluem o uso de câmeras, drones, rovers, sensores e outros equipamentos que podem coletar dados, aprender padrões e fornecer informações para o aprimoramento dos diversos processos.

A São Martinho é pioneira em smart-farming para cana-de-açúcar, com cobertura 4G e 5G em sua usina localizada na cidade de Pradópolis (São Paulo). A principal unidade da empresa, a Usina São Martinho, é a maior processadora de cana do mundo, com capacidade de moer até 10 milhões de toneladas por safra, o que faz dela um local ideal para escalar soluções deste tipo.

Já a Qualcomm pretende explorar a forma como sistemas baseados em uma superposição de tecnologias como 5G e AI podem produzir avanços tecnológicos para empresas do ramo do agronegócio, com foco na produtividade.

"A agricultura de ultraprecisão dependerá da adoção racional dessas novas tecnologias e o acordo com a Qualcomm Brasil traz não só este foco, como uma grande sinergia com a busca por eficiência em nossos processos", afirma Fabio Venturelli, presidente da São Martinho.

Os primeiros projetos se iniciem ainda este ano no Centro de Inovação São Martinho, um ambiente baseado no modelo de inovação aberta e focado no desenvolvimento de soluções digitais, localizado na Usina São Martinho.

"Estamos analisando o uso de nossa tecnologia para identificar modelos de AI e soluções que possam permitir que o setor dê um salto de produtividade pela maior automação, previsibilidade e visibilidade na operação agrícola", explica o diretor de vendas da Qualcomm, Leonardo Finizola.