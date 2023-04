Alia Inclui leva R$200 mil em competição na Gramado Summit

A startup Alia Inclui levou o montante de R$ 200 mil de investimento ao vencer Batalha de Startups, em uma iniativa da Gramado Summit e a Ventiur Smart Capital.

A ação envolveu as expositoras do evento que se enquadram na categoria Alpha, na qual são avaliados: os modelos de cada negócio, a tecnologia utilizada e o pitch apresentado pelos CEO's de cada startup. Após três dias de apresentações e etapas, os jurados premiaram a vencedora com um aporte que vai de R$ 200 mil a R$ 1 milhão, por meio do co-investimento da aceleradora.

Na edição deste ano da Gramado Summit, realizada entre 12 e 14 de abril, foram selecionadas 18 startups para a fase presencial da competição: Insight Academy, mub, Kevi Sistema de Fidelização de Clientes, Mamãe Completa, Freecash, Tax Strategy, AEXP, Agência Vela - IndiPlus, Tua Operadora, Data4Company, SMS Funnel, Cailun, Leeg Legal Design, Zelle, Semearhis, ESG Now, Juicy e Alia Inclui.

Três delas foram selecionadas para a final e a Alia Inclui saiu como a vencedora ao obter maior êxito em todas as etapas de avaliação. Além do investimento em dinheiro, a startup terá mentoria pela equipe de especialistas da aceleradora, assim como oportunidades e conexões, ampliando o networking da startup.

A Alia Inclui é uma startup com foco em soluções para pessoas com deficiência visual ou baixa visão, e utiliza a tecnologia para facilitar os processos de compra e consumo para esse público. A plataforma utiliza a câmera do celular, identificando códigos de barras de produtos e descrevendo informações contidas no rótulo.

Tatiana Duarte, CEO e fundadora da Alia, diz que o processo de aprendizado foi fundamental para cada etapa da disputa. "A Gramado Summit foi o nosso primeiro evento, e todo esse processo foi de muita superação e aprendizado. Os questionamentos, as avaliações. Tudo isso no faz crescer muito. Estamos muito gratos", salienta Tatiana.

Gabrielly Balsarin, Head de Aceleração da Ventiur, afirma que a aceleradora teve recorde de inscrições para essa edição da Batalha de Startups de 2023. "Foram 67 startups expositoras inscritas, onde avaliamos potencial de mercado, equipe e modelo de negócios. No primeiro dia, foram 18 startups, no segundo 10 e no terceiro dia 5 startups para competir na grande final", comenta Gabrielly, em nota enviada ao Mercado Digital.

A segunda colocada foi a ESG Now, que também recebeu uma premiação por meio de uma parceria com a 49 Educação, um processo de aceleração.