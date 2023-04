Governo do RS está investindo R$ 500 mil na Gramado Summit

O governo do Rio Grande do Sul fez um aporte inédito para consolidar o Estado no mapa da inovação: o investimento de R$ 500 mil na Gramado Summit, uma das maiores conferências da área no Brasil, que acontece até sexta-feira (14) na Serra gaúcha. O governo gaúcho conta ainda com uma área de 100 m² onde o público poderá conhecer e interagir com as iniciativas inovadoras do setor público estadual.

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) está à frente da iniciativa, que também têm ações das secretarias de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), da Educação (Seduc) e do Turismo (Setur).

"O Gramado Summit é extremamente relevante para o ecossistema de inovação gaúcho e coloca o nosso Estado em um cenário global de discussão sobre a temática. Esta parceria é mais um marco importante desta gestão e merece ser celebrada", afirma a titular da Sict, Simone Stülp, em nota enviada à coluna Mercado Digital.

A secretária de Planejamento, Governança e Gestão, Danielle Calazans, foi responsável por apresentar ações como o RS Digital e o Descomplica RS no painel Experiências na Inovação – cases de sucesso no Estado e nas cidades nesta quarta-feira (12). O governo enfatiza que as iniciativas ajudam o Estado a ostentar o título de mais digitalizado do país, 94% dos serviços neste formato.

O CEO da Gramado Summit, Marcus Rossi, destaca a parceria como um importante avanço para o evento: "Ter essa chancela do governo do Estado mostra o quão importante é o movimento que estamos fazendo, porque somos um evento que nasceu em Gramado e hoje está conquistando o mundo. E temos um orgulho gigante de não apenas dizer que somos gaúchos, mas também de termos esse reconhecimento por meio dessa parceria com o governo do estado."

Área de integração e interatividade

O espaço organizado pelo governo gaúcho teve a seleção de dez startups do estado que expõe suas ideias diferenciadas e negócios inovadores, escolhidas pela Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Além disso, uma série de atividades integradas entre Sict, Setur, Seduc e SPGG irá mostrar as iniciativas do Estado.

Um dos atrativos é um óculos 3D que irá proporcionar a experiência da realidade virtual aumentada pela Serra gaúcha. Poderão ser visitadas pelo universo digital as cidades de Gramado, Flores da Cunha e Bento Gonçalves sem sair do lugar.

Outra iniciativa que aposta na interatividade é a cabine dos sonhos, promovida pela Seduc. Nela, profissionais de diferentes áreas irão gravar vídeos de até cinco minutos contando como suas origens, como chegaram aos postos que ocupam quais são seus sonhos e como foi o processo de aprendizagem em momentos de insucesso.