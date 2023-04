A tecnologia é uma aliada para futuro da saúde, defende hygia

A exploração dos testes de análise genética para ajudar o trabalho dos profissionais de saúde é um dos caminhos para o futuro da tecnologia na saúde, aponta o CEO dafinhealth gaúcha hygia saúde, Maikol Parno. Ele foi um dos destaques do palco Repensando a Saúde, realizado nesta quarta-feira (12) na Gramado Summit, feira de inovação e tecnologia que acontece na Serra gaúcha.

O executivo defendeu o uso da tecnologia como aliada à saúde do futuro. "A conquista da performance nutricional, física e de bem-estar são mais facilmente alcançadas pelos pacientes quando os profissionais têm acesso à informações mais detalhadas e assertivas sobre as condições genéticas deles", disse.

Ele falou ainda sobre as técnicas para alcançar mais saúde e qualidade de vida. Para o executivo, é necessário adotar práticas mais "primitivas" no dia a dia. Um dos exemplos usados foi as Blue Zones, conhecidas como as regiões mais saudáveis do planeta. Nesses locais, a longevidade e qualidade de vida dos habitantes é maior, com grande concentração de pessoas com mais de 100 anos, vivendo com autonomia, com baixos índices de doenças crônicas e limitações.

"Os hábitos que essas pessoas adotam são totalmente primitivos. Pouca interação com tecnologia, preferem caminhadas e bicicleta às academias, bebem moderadamente e se reúnem mais com a família e os amigos. A conexão social deles é muito forte", explica Parnow.