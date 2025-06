Os militares e o poder no Brasil

Utopia Autoritária Brasileira (Editora Planeta, 448 páginas, R$ 86,00), de Carlos Fico, consagrado e premiado professor titular de História do Brasil da UFRJ e considerado a maior autoridade no estudo da ditadura militar, revela como, no seu entender, as Forças Armadas moldaram a República Brasileira desde o seu nascimento. Fico mostra as intervenções diretas nas crises políticas que abalaram o País e questiona se as Forças Armadas seriam as mais qualificadas para atuar como um Poder Moderador. Em ordem cronológica, dez golpes e tentativas de golpes são analisados, com percuciência, desde a Proclamação da República até a atualidade.

Desde a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889, pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que liderou um grupo de militares do exército brasileiro, até nossos dias, militares governaram o País por décadas, sendo que três foram eleitos nas urnas. A História do Brasil mostra que líderes, partidos e movimentos políticos mais duradouros sempre contaram com o convívio e a proximidade das forças armadas.

lançamentos

Como treinar o seu dragão (Editora Intrínseca, 224 páginas, R$ 49,90) de Soluço Spantosicus Strondus III, traduzido do antigo norueguês por Cressilda Cowell, é um sucesso de literatura infantojuvenil. Inspirou o filme Como treinar o seu dragão. Strondus foi grande heroi viking e encantava dragões. No livro estão as memórias de menino, quando seu destino começou.

Sabático em modo avião

A capa da última Veja mostra imagem da Terra com o Oriente Médio em chamas e a manchete de capa Tensão Global, com o suspense sobre bombas atômicas, III Guerra Mundial, decisões de Trump sobre as guerras do momento e outras amenidades. Rússia e Ucrânia seguem digladiando, em Israel seguem os conflitos e, no Brasil, com complicações sociais, políticas e econômicas, agora parece que nem o presente é previsível. Antes até nosso passado era imprevisível e agora estamos aí, embalando os escândalos de ontem com os jornais e telejornais de amanhã. Antes era embrulhar o escândalo de hoje com o jornal de ontem. Mudou. Tem mais escândalos do que jornais para empacotá-los.

Você em casa, no trabalho ou no bar tem que escolher se fica do lado do terço que se diz de "esquerda" ou do terço que se diz de "direita" ou, se preferir, fica do lado do terço que quer outra coisa, terceira via ou alguma outra utopia qualquer. Meio complicado ser anarquista romântico hoje em dia . Se você se meter a bobo da corte, contando piada, pode acabar preso. Fique esperto. Se você fica quieto, podem dizer que está em cima do muro, que é isentão e que não tem o direito de ficar em silêncio. Se você disser que a neutralidade também é uma posição política e tem direito a ela, aí perigam dizer que você é alienado, que vão lhe internar e que você vive no século XVIII. Pois é, política, religião e sexo são temas complicados, assim como aborto, pena de morte, drogas e outros assuntos perigosamente polares.

Bom, você pode tentar ser amistoso, cordial e falar de outros assuntos, tratar de cultura, arte, futebol, comportamento e mostrar que é especialista em generalidades e variedades. Cuidado com as polarizações, com os bipolares e com os multipolares. Anda todo mundo meio estressado, grudado no celular e concentrado na desconcentração e autocentrado barbaridade. Fofoca do bem ainda vale, sempre valeu.

Aí, se não der muita briga ou discussão e se pintarem alguns sorrisos cheios de dentes e algumas emoções boas, quem sabe a conversa, a comida e a bebida fiquem agradáveis, saudáveis e prazerosas e você não precise tomar um Fernet Branca ou Olina para facilitar a digestão.

As coisas definitivamente não estão fáceis, se é que em algum momento da história estiveram. Evoluímos cientificamente, tecnologicamente, mudamos muita coisa rapidamente e estamos vivendo mais tempo. Do ponto de vista espiritual e humano não sei se evoluímos ou se regredimos. Não sei se viver mais décadas em um mundo desses é um grande negócio. Cartas para a redação, me ajudem nessa reflexão gigante.

Apesar de toda a loucura e de todos os loucos que andam espalhados pelo planeta, alguns nos comandos dos países, estou tentando manter o otimismo e a esperança, que é a última que morre. O Mario Quintana ensinou que a esperança é um urubu pintado de verde. Ainda assim, insisto em pensar que as pessoas e o mundo podem dar uma melhoradinha.