Reflexões, filmes e memórias de Quentin Tarantino

Quentin Tarantino, nascido no Tennessee (EUA) em 1963, é um dos mais célebres cineastas contemporâneos e parece ser o maior entusiasta vivo do cinema. Ele sempre desejou escrever livros sobre seus filmes. Especulações cinematográficas (Editora Intrínseca, 400 páginas, R$ 89,90, tradução de André Czarnobai) é sua estreia como autor de não-ficção. Tarantino une reflexões sobre cinema, filmes que marcaram sua juventude e memórias pessoais com linguagem divertida, brilho e de modo tão peculiar e criativo como ele próprio. Tarantino dirigiu obras-primas como Pulp Fiction, Kill Bill, Cães de aluguel e Django livre e, nas primeiras páginas do volume, conta sobre o fim da década de 1960 e início dos anos 1970, quando era jovem e assistiu a grandes filmes como Taxi Driver, O Poderoso Chefão, Operação França, Bullit, Os diamantes são eternos, Amargo Pesadelo, Os implacáveis e Alcatraz: Fuga impossível. A mãe de Tarantino o levava para ver filmes destinados a adultos quando ele tinha 7 anos. Ele perguntou para a mãe porque fazia aquilo. Ela disse: "Eu me preocupo mais com você assistindo ao noticiário. Um filme não vai te fazer mal algum." Tarantino fala com propriedade sobre a nova Hollywood nos anos 1970, fala de Sem Destino e dos movie brats (Francis Ford Coppola, Scorsese, Brian de Palma, Steven Spielberg, George Lucas e outros) que digladiavam com os cineastas antissistema pós-anos 1960. Durante estes relatos de memórias, Tarantino reflete sobre o trabalho de muitos cineastas e filmes marcantes e Pedro Almodóvar aparece como um exemplo de inconformismo e inspiração para a violência cinematográfica tão marcante na obra do autor. "Os filmes dos meus sonhos sempre incluíam uma reação cômica e alguma coisa desagradável. Algo parecido com a conexão que os filmes de Almodóvar fazem entre o desagradável e o sensual", escreveu Tarantino. Em síntese, o belo livro de Tarantino, alguém que conhece Hollywood como poucos, é uma história de amor pelo cinema, em todas as suas fascinantes nuances.



Lançamentos

• Todos os caminhos levam ao mar (KDP, Amazon, 81 páginas), quinto livro da escritora Renata Pereira, única finalista mulher da 8ª. edição do Prêmio Kindle, é uma distopia psicológica de tirar o fôlego. Traz Júlia e seu pequeno mundo cercado pelo mar e o envolvimento da irmã com o Profeta. Manipulação em seitas religiosas e abusos em nome de uma crença maior estão na obra. • Foi um péssimo dia (Dublinense, R$ 46,00, 94 páginas), da premiada escritora Natalia Borges Polesso, traz duas histórias com olhar sensível sobre a passagem da sua própria infância para a adolescência. No final dos anos 1980 não havia cinto de segurança, ansiedade era curada com chinelada e havia uma bala assassina: a terrível e deliciosa bala Soft. • Pela liberdade de nos construirmos negras (Pubblicato Editora, 64 páginas), de Cristina Ribeiro, diarista, porto-alegrense, filha de pais negros, a mãe doméstica, traz pungentes textos sobre o racismo estrutural existente, o corpo, a vida, a mente e sua bela trajetória de muitas lutas, estudando, trabalhando e criando dois filhos, frutos de um casamento desfeito.



2024

O tempo não para. Mario Quintana disse que o tempo é só um ponto de vista dos relógios. Machado de Assis disse que matamos o tempo e o tempo nos enterra. Drummond disse que o último dia do ano não é o último dia do tempo, que outros dias virão. Vivemos em tempos mais rápidos, velocidade de vida supersônica, 'presentificados', por vezes não dando tempo ao tempo. Mas cuidado que, mesmo nesses galopes digitais, o tempo acaba se vingando das coisas que são feitas sem a sua imprescindível colaboração. Neste final de 2023 é bom pensar em desacelerar - se é que isso ainda é possível -, ir mais devagar na fala, na escrita, no pensamento e na ação. Aceleração de um gera aceleração no outro e aí depois é o coletivo acelerado sem controle, por vezes acelerando outros coletivos. Por mais Inteligência Artificial que ande por aí, nossos 'maquinismos psíquicos' e nossos corpos não têm como acompanhar certas corridas digitais e algoritmos de velocidade leporina. Vamos dar ao menos um tempinho ao tempo. Ele agradecerá. Começamos o ano com as manifestações de 8 de janeiro e a polarização política seguiu presente, e aí, claro, que o mais sensato é desejar que a união nacional e a paz sejam minimamente buscadas pelos líderes e liderados. Chega um momento em que o interesse coletivo precisa ser maior, mais racional, e chega uma hora em que é preciso entender que divisões deletérias provocam o pior para todos. A sociedade norte-americana, com sua notável democracia, demonstra que é preciso, num determinado ponto, equilibrar forças opostas e pensar no bem do País como um todo. Existe tempo de guerra, de paz, de desconstrução e de construção. Freios, e contrapesos são altamente necessários, como falou o saudoso Montesquieu. O resto é ditadura. Se você teve a paciência e a gentileza de me ler até aqui, talvez pense que eu esteja viajando na maionese, meio utópico e sonhador neste final de ano. Talvez você tenha razão e talvez essas ideias sensatas incomodem quem está numa ponta ou na outra, de ponta com o outro... Vou pensar, refletir um pouco mais e, na sequência deste ano novo, vamos conversando pacífica, democrática e construtivamente sobre os acontecimentos individuais e coletivos, sobre a 'grande' e a 'pequena' História, se é que dá para aceitar essa divisão. Aliás, diante de tantas narrativas, de tantas tentativas bem-sucedidas ou não de dominações digitais a nós feitas por parte das pessoas, das empresas, de entidades variadas e dos governos, é bom lembrar o que disse o outro: "história é algo que não aconteceu, contado por alguém que não estava lá". Hoje, antes de ler um livro de História, a gente precisa ler primeiro a história do historiador, para saber como e o que ele vai contar. Não se fazem mais historiadores como antigamente? Em todo caso, faça como eu, leia todos e tire suas conclusões, ou siga em dúvida. Filosofar é perguntar, disse o grande professor Gerd Bornheim. Vamos em frente, como fazemos há milênios. A vida é sonho, e os sonhos, sonhos são, disse o Calderón de la Barca.

A propósito