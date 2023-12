Mercado clandestino de armas digitais, hackers, mercenários, governos e nós

É isso, a jornalista está trabalhando para que possamos discutir e fazer algo em relação a esse tsunami digital chamado Internet das Coisas, antes que seja tarde. A obra foi best-seller do New York Times e nasce referencial.

Em narrativa com ritmo e enredo de thriller, o livro alerta para as grandes ameaças da guerra cibernética, que coloca em risco não apenas a privacidade individual, mas também o funcionamento de estruturas e serviços essenciais conectados à internet - governos, empresas, hospitais, escolas, transporte e energia.

Perlroth, durante dez anos, foi repórter premiada de segurança cibernética do New York Times, é professora em Stanford e cobriu ciberataques na Rússia, China, Coreia do Norte e Irã a usinas nucleares, aeroportos, bancos, hospitais, eleições e ao próprio NYT.

É assim que me disseram que o mundo acaba (Arquipélago, 528 páginas, R$ 99,50, tradução de Christian Schwartz e Liliana Negrello), de Nicole Perlroth, jornalista californiana formada em Princeton, com mestrado em Stanford, revela, com base em sete anos de centenas de entrevistas com hackers, ativistas, dissidentes, acadêmicos, cientistas da computação, funcionários de governos, peritos e mercenários, os bastidores do mercado clandestino de armas digitais.

Cidadãos de praticamente o mundo todo estão envolvidos com estar ou não no mundo digital. Se você não está, você praticamente morre e, se está, os algoritmos usados pelos donos do mundo digital estão aí para te manipular à vontade.

Lançamentos

Os 32 Princípios (Editora Intrínseca, 320 páginas, R$ 59,90), de Rener Gracie, mestre do jiu-jitsu e empresário de sucesso, e Paul Volpont, escritor premiado, convidam os leitores a usarem o poder do jiu-jitsu para superar obstáculos e ter sucesso nos negócios, nos relacionamentos e na vida. Prefácio de Jocko Willink.

Passa, passa passarinho (Ardotempo, 56 páginas) da escritora Cleonice Bourscheid, com ilustrações em cores de Joana Puglia, traz sensíveis poemas sobre vários tipos de pássaros, como o quero-quero, a gaivota e o sabiá. "Num rompante/Rasga o céu/Apanha a presa/Com o bico/Em voo rasante/Desenha no ar/Um outro poema." Versos da obra sobre o martim-pescador.

A mais bela história de todos os tempos (Maralto, 107 páginas, R$ 61,90), do consagrado e premiado escritor, roteirista e professor de literatura Flávio Carneiro, com belas ilustrações de Daniela Galanti, é uma tocante narrativa envolvendo três irmãos, dois meninos e uma menina. Fantasia, amor aos livros e aventuras estão na obra.

Dezembrite

Sim, meus amigos, a tal síndrome do final do ano existe e é também chamada de dezembrite ou dezembrite aguda. Ainda não está no Código Internacional de Doenças. Calma, o ano e o mundo ainda não terminaram, ao menos neste dia 12/12/2023, 16h, momento em que estou tentando manter a calma e escrever estas linhas, que espero sejam bem traçadas. De mais a mais, o último dia do ano não é o último dia do tempo, é bom lembrar.

Não adianta muito a essas alturas ficar se lamentando demais pelo que não se conseguiu dizer ou fazer. Melhor fazer mais uma lista com metas para o ano novo e tocar para diante. É bom fazer uma lista realista. Perdas e ganhos sempre vamos ter e é melhor pensar, mesmo com mentira e fantasia, que a metade do copo está cheia.

Se você começar a pensar rápido demais, sentir falta de ar, a se preocupar em excesso, a achar que não tem saída no fim do túnel, que o Inter não vai ganhar nunca, comece respirando fundo, espere alguns segundos e aí expire. Repita, repita muitas vezes. Expire só o ar, não expire no sentido bíblico, por favor. Depois da respiração e, se possível, de alguma meditaçãozinha básica, aí pense que é bom agradecer, simplesmente, por estar vivo e poder assistir ao espetáculo do pôr do sol e o desfile da lua com seu manto de estrelas.

Não precisa comparecer a tudo quanto é evento, e nos que você for, tente ficar mais perto de quem você gosta mais e levar as conversas para temas mais amenos. Ficar falando mal dos outros, de divergências político-partidárias, de heranças e de desavenças... É melhor não. Palavras e pensamentos positivos geram momentos bons.

Nessa passagem de fim de ano, na medida do possível é melhor evitar grandes orgias etílico-gastronômicas. Fique com as pequenas orgias e, caso não conseguir, tome Olina. Ah, cuide muito bem do seu sono e do seu descanso, que, assim, pela manhã você terá ânimo para saudáveis caminhadas e exercícios. Muita água, chá, sucos naturais e muita música, muitas risadas e ouça, ou melhor, escute as pessoas com atenção. Não precisa só escutar, de repente você pode interromper e falar também. Monólogos ficam melhor no teatro, cinema, televisão e outros canais.

Está bem, está bem, se você preferir passar as festas de fim de ano sozinho, sem problema, os outros vão entender e, de repente, até agradecer. Sua ausência poderá preencher uma lacuna e de vez em quando é melhor mesmo um tempo, um refresco para si e para os outros. Melhor ficar quieto, sozinho e em paz do que ser presença pesada e chata.

Você pode estar pensando que estou dizendo coisas óbvias e que deveria estar falando em viagens para a lua, sonhos infinitos e encontros com celebridades. Tudo bem, não tiro sua razão, mas por vezes o lugar-comum é necessário, confortável e fortalece as amizades.

Desejo a vocês que valorizem as pequenas coisas. O grande muro foi um tijolinho. Sono, saúde, alimentação boa, exercícios, bons pensamentos e ótimas relações é o que desejo para driblar melhor a dezembrite.