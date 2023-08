Costumes e geografia nordestinos no romance de Pio Furtado

Provência (Editora Alcance, 288 páginas, R$ 50,00) é o novo romance do destacado médico, cirurgião oncológico, professor universitário e escritor Pio Furtado. A alentada, densa e envolvente narrativa, traz personagens, amores, histórias e a geografia do Nordeste.

Pio Furtado é integrante da Academia Rio-Grandense de Letras e da Academia Brasileira de Médicos Escritores e escreveu os romances Neoplasia, Anatomia de um certo cirurgião, Vilipêndio, O Derradeiro Bandeirante, Em nome do Senhor e O Pavilhão dos Loucos Amores. Pio publicou Elívia, com contos, crônicas e fabulário moderno, e foi durante 30 anos professor de Anatomia Humana.

A narrativa traz um homem rude e ignorante que domina as águas de um rio solitário e peculiar esquecido no coração do agreste. Se algum desavisado lhe voltar as costas, num trompaço, é já que cairá no injurioso e ultrajante castigo do semiárido sertão. Ao entorno dele, por sua abonação e consentimento, surge um arruado que, mesmo ante as agruras e necessidades, vai virando aldeamento.

É um ajuntamento de fugidos da sede e da miséria, resignados, bem-ouvidos e longânimos que se valem, na mesma tampa, da religiosidade e do misticismo: beatitude e sectarismo. Cangaço, valentias, maldades e contradições impondo respeito, medo e terror aos ribeirinhos, aos longínquos povoamentos e aos insulares de terras esturricadas. Vidas impossíveis, gentes sem possibilidades e o improvável amor brota como a flor do mandacaru, em meio ao espinhos.

Na apresentação disse o poeta e escritor José Eduardo Degrazia: "Não sei de outro autor gaúcho que tenha escrito sobre os costumes nordestinos e a geografia local com tanta propriedade e numa prosa tão rica e ágil. A narrativa é bem desenvolvida e, dentro de um modelo realista, criativa e surpreendente. Os personagens são bem delineados e vivos, movimentando-se nesse cenário com legitimidade e profundidade humana. Ficcionista experimentado que é, Pio Furtado, com este Provência, presta uma bela homenagem aos nossos irmãos nordestinos com esse romance de costumes."