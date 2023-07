A Paris dos americanos rebeldes e criativos

Paris dos Escritores Americanos - 1919-1939 (L&PM Editores, 232 páginas, R$ 59,90, tradução de Joana Angélica d´Avila Melo) é o primeiro livro do professor universitário e escritor francês Ralph Schor publicado no Brasil e apresenta um detalhado e bem traçado retrato do importante período vivido por grandes escritores americanos em Paris no entre-guerras. Ralph Schor nasceu em 1941 e foi professor universitário de história contemporânea na Universidade de Nice Sophia Antipolis. Ele escreveu diversos livros, sobretudo sobre o século XX, entre os quais L´Antisémitisme en France pendant les années trente, Histoire de la societé française au Xxe siècle e Histoire de l´immigration en France. Após o final da Primeira Guerra Mundial vários escritores americanos brilhantes, entre os quais três prêmios Nobel de Literatura (Ernest Hemingway, T.S. Eliot e Sinclair Lewis), decidiram abandonar a América materialista, intolerante, puritana, fechada e conformista para viver e trabalhar na Cidade Luz. Na Paris repleta de história, tradições culturais e liberdade de costumes, os norte-americanos que faziam parte da "geração perdida" puderam exercer seus talentos e curtir a efervescência cultural e o laboratório de vanguardas do mundo. A obra mostra Paris com todo seu esplendor humanista e inovador, vista pelos olhares de alguns dos melhores escritores do período. Para eles, Paris era uma festa, o "umbigo do mundo", um lugar para sonhar e criar. O livro mostra os caminhos de Paris, sua arte e sua história, os parisienses, a vida dos americanos por lá, o clima de liberdade, o ato de escrever e as condições favoráveis para tal, com revistas e editoras de vanguarda. O livro nos conduz pelos cafés de Montparnasse, ruas do Quartier Latin, salões literários, livrarias, teatros e museus, mas também pelos bordéis e antros de azar frequentados pelos rebeldes americanos, que encontraram em Paris liberdade, prazer e inspiração para a livre e criativa expressão.



• A Grande Onda (Martins Livreiro Editor, 140 páginas), do consagrado professor universitário, escritor e psicanalista Luiz-Olyntho Telles da Silva, traz crônicas bem elaboradas sobre Oriente, Paris, arte, tempo, cinema, professores, música e outros temas vibrantes, com elegância, cultura, versatilidade e sensibilidade. • Uma casa que não pode cair (Editora Planeta, 256 páginas, R$ 55,00), da professora e fundadora do Cultura do Cuidado Júlia Jalbut, é um relato pungente, denso e detalhado sobre o adoecimento e a morte de seus pais. Cuidado, luto, cura e sabedoria estão presentes, para auxiliar a quem precisa. • O que deixamos para trás (Editora Intrínseca, 128 páginas, R$ 39,90), da artista plástica sueca Margareta Magnusson, mostra com bom humor e linguagem ágil a antiga arte sueca do minimalismo e do desapego, que não é só uma ferramenta para viver melhor, mas também uma oportunidade de ressignificar as memórias que guardamos ao longo da vida.



Pois é, saudades do tempo em que um dos livros mais vendidos era Inteligência Emocional do Daniel Goleman, que apresentava a teoria revolucionária do que é ser inteligente, focando em autoconsciência, gestão das emoções, automotivação, empatia e relacionamento interpessoal. Agora se fala quase que só em inteligência artificial. A história da IA iniciou na antiguidade. Mitos, histórias e rumores de seres artificiais dotados com inteligência ou consciência pelos seus fabricantes. Pamela McCorduck disse que a IA começou com "um desejo antigo de forjar os deuses". As sementes da IA partiram de filósofos gregos que queriam descrever o processo de pensamento humano como um mecanismo de manipulação de símbolos. Séculos depois, na década de 1940, as infinitas inquietação e curiosidade humanas fizeram nascer o computador digital programável. O futuro chegou e os Jetsons, ou quase, andam por aí. Depois do progresso da IA com suas máquinas que simulam o pensamento humano, estamos aí envolvidos com o impacto rapidíssimo e gigante delas em nós, na sociedade e no planeta. Seremos (ou já somos) máquinas? Máquinas vão saber e resolver tudo? Máquinas e empresas vão seguir digladiando para saber quem tem mais inteligência artificial? Máquinas vão conversar e/ou brigar entre elas e seremos uns nadas, inúteis? Nos tornaremos robôs? Assim como aconteceu com outras grandes invenções da humanidade, a IA tem aspectos positivos e negativos, defensores e críticos, normal. O saudoso, genial físico Stephen Hawking cantou a pedra: "O sucesso da criação da inteligência artificial seria o maior evento da história humana; infelizmente, também pode ser o último." A visão de Hawking é correta, de vez que a IA pode trazer prosperidade e riqueza, mas também pode ser utilizada para o mal, como aconteceu com a aplicação da fissão atômica na indústria armamentista durante a II Guerra Mundial. Países da União Europeia debatem a adoção de regulamentações para garantir a privacidade e proteção dos dados pessoais dos usuários. Na Itália o ChatGPT foi suspenso e, no Brasil, já começamos a debater sobre a necessidade de uma legislação que permita ao País fazer parte da corrida tecnológica, porém estabelecendo os limites éticos para seu desenvolvimento e implementação. Liberdade com responsabilidade ao máximo é o que se espera. É hora de lembrar que a IA, cada vez mais requintada, não parece tão inteligente assim e, manipulada por humanos, como se sabe está carregada de vieses preconceituosos, racistas e classicistas. Se a IA fosse inteligente mesmo, certamente não aceitaria a dominação por pessoas que andam fazendo certas coisas aí, em pleno século XXI. O ChatGPT e assemelhados, ao que se vê, não conseguem ser um Fernando Pessoa, mas há quem diga que, daqui a pouco, o GPT e análogos estarão redigindo belos trabalhos de mestrado, doutorado e pós-doutorado...



