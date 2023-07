Fugiu de Auschwitz para alertar o mundo

Rudolf ajudou a salvar 200 mil judeus, e achou que poderia ter sido mais. O volume foi considerado como o livro do ano por The Times, The Economist, The Guardian e Time, e Freedland pode ser comparado a figuras como Anne Frank, Oscar Schindler e Primo Levi.

Arte da fuga (Editora Intrínseca, 376 páginas, R$ 79,90, tradução de George Schlesinger), do premiado jornalista e escritor britânico Jonathan Freedland, colunista do The Guardian, ex-correspondente estrangeiro e autor de doze livros, incluindo The Righteous Men (best-seller do The Sunday Times), traz a impressionante história real de Rudolf Vrba, um dos primeiros judeus a escapar de Auschwitz e abrir caminho para a liberdade.

Lançamentos

O dia depois de amanhã (Arquipélago, 192 páginas, R$ 59,90), do jornalista e palestrante Alexandre Teixeira, especializado em motivação e desenvolvimento organizacional, diz que o modelo de trabalho híbrido 1.0 não funciona e fala sobre como o design de experiências profissionais vai reinventá-lo no futuro.

Fio D'Água (7 Letras, 98 páginas, R$ 49,00), do poeta e professor fluminense Daniel Massa, traz um romance em verso, com longos poemas, o Amazonas como ambiente, retratando a história de Orsina e Moisés, avó e neto, que saem de São Gabriel da Cachoeira para viver em Manaus.

Patty Diphusa e Fogo nas Entranhas (Tusquets Editores, 160 páginas, R$ 56,90), estreia literária de Pedro Almodóvar, um dos maiores cineastas do mundo, traz histórias de Patty, atriz pornô, e de um grupo de mulheres envolvidas com um chinês, dono de uma fábrica de absorventes. Livro Instigante, hilário, repulsivo, empolgante e Almodóvar.

Viamão, um de nossos berços, 300 anos

Há muito tempo que Viamão, fundada em 14 de setembro de 1741, merecia um livro do porte de Viamão 300 Anos (Já Editores, 202 páginas, R$ 100,00), organizado pelos consagrados jornalistas Elmar Bones e José Barrionuevo. Devemos lembrar nesse momento, claro, também, do importante livro Histórias de Viamão do historiador viamonense Vitor Ortiz, que trata do conturbado período político transcorrido entre 1893 a 1923. Com mais de 300 fotografias, mapas e imagens, Viamão 300 anos, em síntese, é "um manifesto em defesa dos tesouros ambientais de Viamão", segundo Elmar Bones, editor do volume e autor de entrevistas e textos que estão no volume.

Viamão tem 257.130 habitantes (Censo de 2021) , área de 1.496,5 km2 e todas as regiões geomorfológicas que formam a paisagem natural do Rio Grande do Sul estão ali resumidas, com sua diversidade e riqueza. A ocupação desordenada, a especulação imobiliária e as lavouras de monocultura ameaçam as ricas reservas ambientais do município que, no dizer do jornalista e escritor Eduardo Bueno, é um dos berços do Rio Grande do Sul.

A primeira parte do livro trata dos aspectos históricos, das origens, do nome, dos primeiros habitantes, dos registros de batismos, óbitos e casamentos e do belo patrimônio arquitetônico do município (especialmente as igrejas), bem como da memória geológica da paisagem, bem enfocada pelo professor e geólogo Rualdo Menegat.

A segunda parte da obra registra, com lindas fotografias em cores, os tesouros ambientais do "pulmão da metrópole" e do "laboratório da diversidade", com seus 108 quilômetros de praias junto ao Guaíba e Lagoa dos Patos, morros, águas e exuberante vegetação. Parque de Itapuã, Parque Saint-Hilaire, Banhado Grande e lagoas internas estão nas fotos e textos da publicação, que mereceu o financiamento dos recursos do Pró-Cultura e patrocínio das empresas Coopernorte e Vetlog.

A terceira parte, que tem por título Caminhos de Viamão, relaciona os potenciais do município na atualidade, em especial o mercado do ecoturismo com o crescimento de iniciativas ligadas ao meio ambiente: educação ambiental, lazer e esportes junto à natureza, produção de alimentos orgânicos e espiritualidade, o que é favorecido pelo proximidade com a Região Metropolitana e também pela posição estratégica em relação ao sistema rodoviário e ao principal aeroporto do Estado.

Empreendimentos inovadores como o conhecido Vila Ventura, o espaço gastronômico-cultural Butiá, os campos de oliveiras, a viticultura, as cabanhas, a produção de orgânicos e lugares voltados ao estilo de vida saudável e de elevação espiritual como o Centro de Estudos Budistas Bodisatva, do líder espiritual Lama Padma Santem, localizado no Caminho do Meio estão no livro, mostrando que a cidade se direciona ao futuro.

Como se vê, uma obra que retrata o passado , ressalta as belezas naturais e o patrimônio cultural e mostra os novos caminhos de Viamão.