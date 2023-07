Oppenheimer - O triunfo e tragédia do Prometeu americano

O livro foi vencedor do prestigiadíssimo prêmio Pulitzer de 2006 e mostra detalhes reveladores e sem precedentes da vida de Oppenheimer, desde os bancos escolares até a maturidade. A obra traz de forma brilhante as lutas políticas e científicas do início da era atômica, com os triunfos e provações do "pai da bomba". Política pública, gênio científico e caráter privado se entrelaçam na narrativa envolvente e baseada em alta erudição, que resultou de 25 anos de pesquisas. Sem dúvida, como referiu a New Yorker, a obra oferece o retrato mais complexo de Oppenheimer até hoje. O livro deu origem ao filme Oppenheimer.

Lewis Strauss, presidente da Comissão de Energia Atômica, Edward Teller, o defensor da superbomba, e J. Edgar Hoover, diretor do FBI, trabalharam para que Oppenheimer não fosse considerado confiável para lidar com os segredos nucleares dos Estados Unidos.

No entanto, em seguida Oppenheimer se opôs ao desenvolvimento da bomba de hidrogênio e criticou os planos da Força Aérea de travar uma guerra nuclear infinitamente perigosa. Na hoje quase esquecida histeria do início dos anos 1950, as ideias dele contrariavam poderosos defensores de um avanço nuclear maciço.

Oppenheimer foi o brilhante e carismático físico que, durante o tempo da guerra, liderou os esforços para desenvolver uma arma nuclear em favor de seu país. Logo após o bombardeamento de Hiroshima, tornou-se o cientista mais famoso de sua geração - uma das figuras mais icônicas do século XX, a personificação do homem moderno que enfrenta as consequências do progresso científico.

Oppenheimer - O triunfo e a tragédia do Prometeu americano (Editora Intrínseca, 640 páginas, R$ 99,90, tradução de George Schlesinger), de Kai Bird, consagrado jornalista e escritor, editor da revista The Nation, e de Martin J. Sherwin, escritor e professor de inglês e de história norte-americana da Tufts University, apresenta a primeira biografia completa do "pai da bomba atômica", J. Robert Oppenheimer.

Lançamentos

• O Equilibrista (Almedina Brasil, 268 páginas, R$ 69,00) traz a rica biografia do consagrado empresário Manoel Horácio Francisco da Silva, que foi presidente da Sharp, Telemar e Banco Fator, além de chairman da TIM Brasil. Sua fama de reestruturador de empresas tornou-o um dos executivos mais bem pagos do Brasil.

• Inventar um avô (Maralto, 160 páginas), do premiado professor universitário e escritor Miguel Sanches Neto, narra a saga de três adultos com o mesmo nome, que vivem na casa de madeira com a velha e controladora mãe. Eles perderam o pai muito cedo. O filho mais jovem faz a primeira viagem de sua vida e...

• Crônicas para ler com calma (Editora Escuna, 112 páginas), com introdução do jornalista Nílson Souza , traz textos de Flavio Dutra, Erika Hanssen Madaleno, Indaiá Dillenburg, Ivani Schütz, Marcelo Villas-Bôas, Milton Gerson, Ari Teixeira, Cíntia Lopes Castro Lucho, Gilberto Jasper, Gilberto Stone, Glei Soares, Matz Matzembacher e Márcia Nalepinski.

O Book do Face de Léo Iolovitch

Viajando no Facebook (Paixão Editores, 125 páginas, R$ 55,00) é o terceiro livro do advogado e escritor Léo Iolovitch. Ele já publicou o livro de crônicas O Sapato do Pirata e Descendo da Nuvem, e reúne seus escritos no livro virtual O Livro na Nuvem (olivronanuvem.com.br), onde os textos podem ser acessados e lidos acompanhados de músicas. Todas as obras foram publicadas pela Paixão Editores .

Léo é um hábil contador de histórias e, com humor, reflexões sobre a vida e linguagem coloquial mais uma vez mostra que tem muito o que contar e sabe como fazê-lo. Os textos deste volume brotaram durante os tempos da pandemia e foram publicados no Facebook. Agora, segundo o autor, transformaram-se no Book do Face, acompanhados de fotografias em preto e branco e em cores. Depois de ler o livro, lembrei-me das palavras do saudoso, grande jornalista e escritor israelense Amos Oz: "As melhores pessoas são as curiosas e bem-humoradas". É por aí.

O médico Carlos Von Muhlen definiu Léo como "um observador da alma humana" e o professor, crítico literário e escritor Sergius Gonzaga escreveu sobre Viajando no Facebook: "Gostei bastante das minicrônicas. São espirituosas, inteligentes e fáceis de ler. No cotidiano, que é normalmente cinzento, surpreendes o inusitado, o inesperado e o cômico, criando textos breves, bem ao gosto de nosso tempo."

Ivan Carvalho escreveu: "Viajando no Facebook é um movimento do efêmero para o perene, o que é novo em se tratando de redes sociais, sede de conteúdos voláteis, quase instantâneos. Escreve-se hoje e amanhã já sumiu; mesmo que um texto seja bem compartilhado, pouco sobrevive. Léo decidiu reunir alguns deles neste livro, que ficou interessante e muito bonito. É um prazer a leitura destes relatos de viagens."

Já a jornalista Fátima Torri disse sobre o livro: "O Léo consegue a proeza das mais difíceis para quem escreve, a simplicidade. O humor e a inteligência vestidas de leveza. E isso ele faz com maestria."

Tendo como elo as muitas viagens que Léo fez pelo mundo, os textos rememoram os caminhos, as pessoas, os cenários, os encontros e muita coisa mais. Viajando no Facebook não é um mero livro de viagens e, sim, uma coletânea de relatos ágeis, sérios ou engraçados que o autor elaborou com sensibilidade e bonomia.

O livro fala de Aga Khan, Manhattan, Paris, Boston, doces de Portugal, Veneza, Grécia, da grande vitória do Internacional no mundial de verdade no Japão em 2006, fala também dos memoriais do holocausto de Jerusalém e Paris, de suecas bronzeadas, do Castelo de Pedras Altas , do Mao, muito Mao Tsé-Tung, Fidel e a campanha contra a obesidade em Cuba e do pai do Indiana Jones na Bahia.

Pensando bem, Léo leva a sério a brincadeira e brinca de ser sério, mostrando que rir é o melhor remédio e que quem ri por último de repente demorou para entender a piada ou não a entendeu.