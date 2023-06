A sabedoria judaica

O povo judeu tem sua origem em torno de 2000 a.C., na Mesopotâmia, quando a destruição de Ur e da Caldeia forçou a população a imigrar para outros lugares. Lá estava Abrahão e sua família, e ele é considerado o fundador do judaísmo. Nas várias partes do mundo onde estiveram, os hebreus, também chamados de israelitas, exerceram grandes atividades intelectuais, comerciais ou foram perseguidos pelas populações locais. Esses milênios de história e religiosidade proporcionaram muita sabedoria. No livro O Rabino do Mundo: A Sabedoria Compartilhada (História Real, 144 páginas, R$ 24,90), o experiente professor universitário e advogado Gustavo Binenbojm, que defende muitas causas envolvendo liberdade de expressão no STF, usa seu talento e sua clareza de pensamento para decifrar os meandros, dogmas e contradições do judaísmo, a partir das prédicas e obras do mundialmente renomado rabino, teólogo, filósofo e escritor britânico Jonathan Sacks. Gustavo trilha os caminhos por vezes tortuosos da religião e da tradição judaica e, com base em leituras, autores, citações e informações das mais diversas e inusitadas, e igualmente com base em revelações pessoais, fala sobre a identidade que une judeus de todos os cantos do planeta, trazendo os ensinamentos de um filho de mercadores que saiu do gueto para se tornar rabino-chefe do Reino Unido, lorde e barão. Sacks joga luz sobre temas relevantes, como o antissemitismo e o ateísmo, com humor, inteligência e carisma. Saks fala de religião, política, economia e sobre o que é ser judeu, sua disputa com Dawkins, a relação do rabino entre o Papa e Dalai Lama, o milenar e fantástico humor judaico e outros temas de grande interesse mundial. Ao mergulhar na obra de Sacks com profundidade e clareza, Gustavo entrelaça a história do povo judeu e o legado de Sacks a reflexões de autores como Nietzsche e Primo Levi, preceitos religiosos e experiências pessoais. Gustavo quer compartilhar a grande sabedoria judaica, tornando o mundo mais humano. Para o judaísmo, a vida não é mero destino a ser cumprido, mas um futuro a construir.



Lançamentos

• Caixa de Palavras - Por que você deve ler (e o que ler) (Nova Fronteira, 400 páginas, R$ 99,90), do advogado e escritor José Roberto de Castro Neves, seleciona e interpreta um conjunto de obras expressivas, de autores como Machado de Assis, Clarice Lispector e Fernando Pessoa e exalta, em detalhes sensíveis e sinceros, o prazer e a importância da leitura. • Poliana (Faro Editorial,96 páginas, R$ 29,90), clássico de Eleanor H. Porter, traduzido por Monteiro Lobato, traz a menina órfã que sempre tenta enxergar o lado positivo das coisas, não importando a situação. A tia que vai criá-la é de temperamento difícil, mas vai mudando com a chegada da menina. • 7+1 Passos para conquistar o que mais sonhou (Editora Gente, 192 páginas), do ex-dentista milionário e escritor Luiz Hota, mostra como mudou de vida, chutou o pau da barraca e passou a relacionar-se de modo diferente com o dinheiro, vivendo livremente, morando um mês em cada cidade: Lisboa, Paris, Tóquio e Brasília.

Música

Pensando bem e ouvindo ainda melhor, acho que, para que outro mundo seja possível ou para que esse velho mundo sem porteira que temos aí dê uma melhoradinha, é preciso mais música. Música da boa, com harmonia, temas, letras e arranjos dignos de nossos ouvidos maltratados por essas aporrinholas eletrônicas e essas letras tenebrosas. A audição é nosso primeiro sentido. Na barriga da mãe não vemos, cheiramos, tocamos e não temos paladar. Ouvimos palavras, sons e música. Pessoas idosas com demência e doenças do sistema nervoso central (nosso software), quando ouvem sons ou melodias conhecidas, têm sua memória ativada. A música e o amor são as coisas mais próximas de Deus. Se você não acredita em Deus, pense que música e amor são as coisas mais próximas da vida. A música é praticamente a única linguagem realmente universal e bem poderia ser utilizada para pessoas e países se entenderem melhor. Geralmente ao som de música boa, pessoas têm comportamento mais harmonioso, riem ,dançam, cantam e choram lágrimas de alegria ou tristeza. Quem sabe a música funcione como uma forma de tirar as pessoas de sua incomunicabilidade, solidão e individualismo crescentes nesses tempos de alta tecnologia e redes sociais tantas vezes antissociais. No cinema, a trilha sonora, quando é boa, se torna personagem dos filmes, como as inesquecíveis melodias de Nino Rotta nas películas de Fellini. Pensando bem, o melhor dos Estados Unidos é o jazz, o melhor do Brasil é a bossa nova e o samba e o melhor dos países europeus, em geral, é a música. Poucos elementos culturais atravessam o tempo, a geografia, as almas e os corações como a música. Ouvimos música desde a barriga da mãe até as últimas células vidas de nossos ouvidos. Uma canção nos leva para tempos, pessoas, perfumes, ambientes e lembranças por vezes inimagináveis. Beethoven ouvia música depois de surdo, diziam. Música, cantores, compositores e músicos quase sempre inspiram o melhor nas pessoas, geralmente acordam nos humanos sentimentos e ações do bem. É muito, isso, num mundo de tanta coisa feia, de muita dissonância e poucas "orquestras" que toquem com afinação. Bem, mesmo com desafinação é melhor do que com música nenhuma. No peito dos desafinados também bate um coração, disse o mestre Tom Jobim, nosso Maestro Soberano, que tanta falta nos faz e que tando ajuda os músicos e cantores dos bares, restaurantes e teatros do mundo a ganhar seu pão de cada dia, cantando Garota de Ipanema mundo afora. Tom é o Santo Padroeiro dos Músicos. Há muitos tons, mas um só Jobim, um de nossos maiores tesouros nacionais. Música é quando não precisamos palavras, letras e permitimos que os sons expressem delicadamente o que não conseguimos dizer com palavras ou gestos. Música é o que jamais vamos conseguir revelar de todo falando, escrevendo ou mexendo os olhos, os lábios, os pés e as mãos. Música ajuda a gente a viver. Música é o Tony Bennett, sobrenatural, vivo, cantando e ensinando coisas boas para a Lady Gaga.

A propósito