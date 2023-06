Vidas e canções de Lupicínio Rodrigues

O mínimo que se pode dizer sobre o homem e o compositor Lupicínio Rodrigues (1914-1974) é que ele viveu muitas vidas, entre muitas noites e dias, pessoas e canções imortais. Depois de quase 50 anos da partida, Lupi vive e segue inspirando reinvenções, paixões e dores de amores. Um bom biógrafo coloca o protagonista a circular novamente por aí. Em Lupicínio - Uma biografia musical (Arquipélago Editorial, 376 páginas, R$ 79,90) Arthur de Faria - consagrado músico, arranjador, compositor e professor de música popular brasileira - nos apresenta uma obra de fôlego sobre as vidas, as canções e os encontros e desencontros do mestre da "dor de cotovelo" ou da "sofrência", como diz a garotada por aí. Arthur de Faria, Doutor em Literatura Brasileira pela Ufrgs, com tese sobre Lupicínio Rodrigues, produziu 26 discos e dirigiu 12 espetáculos. Escreveu 52 trilhas para cinema e teatro em Porto Alegre, São Paulo e Buenos Aires e é autor das obras Um século de música no Rio Grande do Sul; Elis: uma biografia musical; e Porto Alegre: uma biografia musical, vol. 1. A infância no bairro da Ilhota, na capital gaúcha; a rotina boêmia e doméstica; encontros memoráveis com Elis Regina, João Gilberto e Caetano Veloso, e os bastidores de canções eternas como Se acaso você chegasse, Nervos de Aço e Vingança mostram a trajetória do compositor negro de classe média-baixa no Sul do País, no contexto da Era Vargas, do nascimento do samba e da música regional. Vida e obra se entrelaçam entre os depoimentos de parceiros musicais, amigos e familiares. Arthur de Faria, que trabalhou 23 anos em rádio e três em jornal, publicou muitos ensaios, artigos, fascículos e livros sobre música popular, e nessa obra - que já nasce clássica - sobre Lupi, Arthur faz análises meticulosas sobre a genialidade das letras e melodias desse gigante da música popular brasileira.



Lançamentos

Inço do Asfalto (Edição do Autor, 192 páginas, R$ 36,00): essa coletânea de contos é a estreia literária de Roberto Fernandes Monteiro, escritor e funcionário da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. Na elogiosa apresentação, disse o escritor Cristiano Baldi: "Narrativas que registram um único e singelo instante cheio de graça ou estranheza."

A Garota Armênia (Pandorga, 144 páginas, R$ 39,90): romance da escritora Ana Carolina Kherlakian, autora do best-seller A Vila, que conta a história de um amor impossível em tempos de guerra, na Armênia. A narrativa é baseada na história verdadeira da jovem Yeva, que conseguiu sobreviver às perdas e iniciar vida nova em São Paulo no início do século XX.

Madreselva (Diadorim, 148 páginas, R$ 68,00): contos da colombiana Ângela Cuartas, que trazem pássaros, serpentes, plantas e gestações suspensas envoltos na memória. Na apresentação, o consagrado escritor Amilcar Bettega escreveu: "Uma escritora que sabe que é a linguagem que cria a história, e não apenas a conta. "



Não está fácil para ninguém

Não, não se assustem e não desapareçam antes da hora, meus 27 queridos leitores. Apesar do título aí de cima, não pretendo aqui falar de preços, economia, emprego e outros assuntos "leves" que andam atordoando, dia e noite, nossos corações e mentes. Sim, tudo bem: para levantar da cama, tenho esperança (ainda tento ter) na economia, boto fé nas pequenas, micro e médio empresas que empregam uns 90% dos trabalhadores, e fico torcendo para que a boa economia diminua o espaço das más políticas que andam nos infernizando. Quando a economia vai bem, a política diminui de tamanho. Mas quando eu escrevi que "não está fácil para ninguém" eu pensei na questão da comunicação, especialmente a comunicação entre as pessoas. Não é só a questão da forma, do tom de voz, das pausas que quase desapareceram, do respeito e da hierarquia, e dos velhos bons modos. A questão é também e, principalmente, de "contiúdo", como costumava dizer o engenheiro Leonel Brizola, que mandou construir o Grupo Escolar onde eu estudei no início dos anos 1960. Se você fala tudo o que lhe vem na cabeça, sem muitas vezes pensar antes, aí dizem que você fala demais, que é sem filtro, que é boquirroto de carteirinha. Se você não fala ou fala quase nada, te chamam de tímido, quieto, entupido ou até de louco de pedra. Se você fala só para concordar com os outros, aí dizem que você é maria-vai-com-as-outras, concordino, puxa-saco ou boi de presépio - que é quando o cara fica concordando com tudo e fica só balançando a cabeça lentamente. Se você fica contrariando tudo e todos, é porque você é anarquista, a favor do contra e é uma detestável metralhadora giratória. Se você é autoridade pública ou privada e diz só o que a galera quer ouvir, te chamam de manipulador e outras coisas do tipo. Se você é homem público ou de iniciativa privada e diz coisas contrárias aos "ouvintes", é porque está cometendo "sincericídio". Como eu disse, a coisa não está fácil para ninguém. Somos uns 200 milhões de primeiros-ministros falando ao mesmo tempo, bem alto, assuntos diversos, especialmente nas selvas pretensamente luminosas das torres de Babel eletrônicas, onde está todo mundo vendendo tudo e dando pitaco toda hora sobre qualquer coisa. As antigas candidatas a concursos de beleza diziam que tinham lido ou liam O Pequeno Príncipe. Foram criticadas, mas estavam cobertas de razão e usavam elegantes e descobertos trajes de banho. Pois é, naquele livro eterno e único, está escrito que a linguagem é uma fonte de mal-entendidos. É por aí: na era das comunicações, os meios e as mensagens são utilizados boa parte do tempo para brigas, polarizações, discussões, agressões e outros "ões", sem muitos modos e educações. Se você se expressa, te criticam e, de repente, te prendem. Se você fica quieto, é porque é omisso e isentão.



