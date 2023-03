As recentes crises geopolíticas por Robert D. Kaplan

Lançamentos

Porto Alegre, muitas

Porto Alegre, tipo o livro Cidades Invisíveis do genial Italo Calvino, tem muitas cidades dentro de si, visíveis e invisíveis. Nossa açoarianazinha que é agora quase nada tímida, só tem 250 anos e é uma guria perto de Salvador, São Paulo ou Rio. Imagina só como vai ser quando completar 400 ou 500 anos. Portinho é boa de nascer, crescer junto, ficar amigo, namorar, noivar e casar. Portinho também pode ser um crush, ficante, ficante fixa e outros efes fixos...

Porto Alegre, especialmente em abril e outubro, os meses de melhores céus, humores e temperaturas, é ótima para ficar e segue um excelente lugar para voltar. No inverno é melhor fugir do frio, dos ventos, das chuvas e das rinites e sinusites e se mandar para algum lugar ensolarado. O Rio de Janeiro permanece como nosso pampa-mor de areia e, ultimamente, alguns friorentos estão criando uma colônia lá para os lados de Miami. Me disseram até que como tem muito gaúcho em Miami, resolveram criar atividades culturais por lá, onde sempre a coisa foi mais para banco, praia e shopping.

Grande coisa quem não pode e não quer sair de POA no inverno. Cobertores de orelha, lareiras, bebidas e comidas quentes nunca faltaram. Pinhão com quentão quebram o galho, junto com romanções de seiscentas páginas e overdoses de maratonas de séries na TV. Pensando bem, sempre foi legal viajar por aqui mesmo.

No velho Centro Histórico, na Cidade Baixa e nas ilhas dá para sentir cores e sabores dos Açores. Tomara que mais gente vá morar no centro e que ele ganhe a vida que tinha. Floresta, Moinhos, Bela Vista e Quarto Distrito são nossas Alemanha, Áustria, Polônia e Bélgica e segue o chope com sanduíche-aberto, nosso prato principal ao lado do churrasco e da feijoada.

Quem não está conseguindo ir para N. York pode aproveitar o Central Parcão, que está sendo revitalizado. A passarela entre as duas partes dele lembra o aterro do Flamengo e as casas geminadas da Félix da Cunha são Londres.

Para quem é mais chegado na Itália e na Toscana, é só chegar na Vila Nova ou Belém Velho e aí colinas verdejantes, pêssegos, uvas e outras frutas vão te lembrar da “bota” linda, ensolarada e colorida que tem uma primeira-ministra que já está durando um tempão, mais de três meses no cargo.

Japão é meio longe, mas vai na Praça Shiga, na Cristóvão, perto da antiga casa da Elis Regina ou no restaurante Sakae's ou nas outras dezenas de japas e aí tudo bem. Restaurantes chineses ainda temos muitos. Restaurantes árabes e hebraicos Porto Alegre tem. Se és chegado em arquitetura e jardins de características francesas, vai ali nos Jardins do Dmae e curte a pintura nova do Torreão e dos prédios que lembram Versailles. De repente leva uma baguete, queijinho, frutas e um tinto esperto e aí o picnic europeu, sem passaporte e euros, está garantido.

Porto Alegre é ainda cinemeira, teatreira, jazzista, cervejeira e território democrático de samba, hip-hop, funk, bossa nova, MPB e funk da melhor qualidade, se não quiseres viajar para ouvir jazz em New Orleans e adjacências.